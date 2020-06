Erster schwerer Hagel trifft die Landwirtschaft: 2 Millionen Euro Schaden

Landwirtschaftliche Kulturen in Niederösterreich und im Burgenland teilweise schwer geschädigt

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 3. Juni 2020): Mit schweren Hagelunwettern begann heute am Nachmittag in Niederösterreich und im Burgenland die „Hagelsaison“. Gewitter mit Starkniederschlägen und Hagel schädigten landwirtschaftliche Kulturen auf einer Fläche von rund 7.500 Hektar. Es entstand in den beiden Bundesländern ein Gesamtschaden in der Landwirtschaft von 2 Millionen Euro.

Schadensüberblick im Detail:

Niederösterreich:

Betroffene Bezirke: Bruck an der Leitha, Mödling, Wiener Neustadt Land, Gänserndorf, Korneuburg

Betroffene Kulturen: Getreide, Mais, Raps, Sonnenblumen, Obst (Äpfel, Erdbeeren), Wein, Gemüse (Zwiebel, Salat)

Betroffene Fläche: 6.000 Hektar

Schaden in der Landwirtschaft: 1,5 Millionen Euro

Burgenland:

Betroffene Bezirke: Oberpullendorf, Neusiedl am See, Mattersburg

Betroffene Kulturen: Getreide, Mais, Raps, Erdbeeren, Wein

Betroffene Fläche: 1.500 Hektar

Schaden in der Landwirtschaft: 500.000 Euro

Betroffene Landwirte melden ihre Schäden am einfachsten online unter www.hagel.at.

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Josef Kaltenböck, Landesleiter Niederösterreich-Ost, T. 0664/827 20 53

Ing. Michael Gindl, Landesleiter Niederösterreich-West, T. 0664/281 82 96

Dipl.-Ing. Günther Kurz, Landesleiter Burgenland, T. 0664/281 83 75

Dr. Mario Winkler, Pressesprecher Österreichische Hagelversicherung, T. 0664/827 20 67