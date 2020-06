Hörl gratuliert Walser: Starkes Zeichen für Interessenvertretung und Sozialpartnerschaft!

Vizepräsidenten Martina Entner und Manfred Pletzer bestätigt – MEP Barbara Thaler und NR Franz Hörl kooptiert

Innsbruck (OTS) - Mit der heute in der konstituierenden Sitzung des Tiroler Wirtschaftsparlaments erfolgten Wahl ist Christoph Walser nun wieder offiziell Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer. Für Wirtschaftsbundobmann NR Franz Hörl habe mit Walser bereits „ein merkbarer Erfolgsweg begonnen, der die Interessenvertretung und Sozialpartnerschaft nachhaltig stärken wird.“

Hörl erinnert dabei an den fulminanten Start Walsers bei der Wirtschaftskammerwahl im März. Hier erreichte Tirol als einziges Bundesland eine Steigerung bei der Wahlbeteiligung und der Wirtschaftsbund das österreichweit beste Resultat. Bei einem Zugewinn von 2,6 Prozent verbesserte man sich auf 79,81 % der abgegebenen Stimmen bzw. 82 % der Mandate.

Geschlossenheit

Alle 60 Delegierten des Wirtschaftsbundes haben den Wahlvorschlag mit Christoph Walser sowie Vizepräsidentin Martina Entner und Vizepräsident Manfred Pletzer unterstützt. „Dieser geschlossene Rückenwind zeigt, dass die Kammer unter Walser genau auf dem richtigen Weg ist. Rund um Walser arbeitet ein starkes Team, das die jetzigen Herausforderungen bravourös meistere. Dahingehend wurde die Feuertaufe Corona zur ersten erfolgreich absolvierten Bewährungsprobe. Zudem haben die vergangenen Wochen gezeigt, wie wichtig eine funktionierende Interessenvertretung ist“, so Hörl. Dazu habe Walser entscheidend beigetragen. „Das sieht man am besten an den Erfolgen bei diversen Nachverhandlungen – ob bei Kurzarbeit, Härtefallfonds oder Fixkostenzuschuss“, so der Landesobmann, der auch in Sachen Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsbund ein „neues Klima des konstruktiven Miteinander“ ortet.

Thaler & Hörl kooptiert

Die beiden bisherigen Vizepräsidenten MEP Barbara Thaler und NR Franz Hörl wurden wiederum in das Präsidium kooptiert. Diese üben ihre Funktionen coronabedingt weiter aus bis die ausgesetzten Konstituierungen aller Kammerebenen (Fachorganisationen und Sparten) vollzogen wurden. Franz Hörl wird im Herbst nach der Wahl der Spartenobleute als Vizepräsident ausscheiden. Ab Oktober werden dann der jetzige Spartenobmann Martin Wetscher und Innungsmeister Anton Rieder als kooptierte Vizepräsidenten das Team rund um Präsident Christoph Walser vervollständigen.

