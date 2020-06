Ecker fordert verpflichtende Reduktion von Pestiziden

Pestizid-Verkauf von 2011 bis 2018 um mehr als 50 Prozent gestiegen

Wien (OTS/SK) - Seit 2011 ist der Verkauf von Pestiziden in Österreich um 53 Prozent gestiegen. „Das ist ein Skandal“, kritisiert SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Cornelia Ecker am Mittwoch. Die heute von Eurostat veröffentlichten Zahlen beweisen, dass Köstinger dem Landwirtschaftsausschuss etwas vorgemacht hat. Ecker forderte daher eine verpflichtende, sofortige und massive Reduktion von Pestiziden durch eine Koppelung an die Agrarförderung. ****

Nur in Zypern ist europaweit eine stärkere Steigerung des Pestizidkaufes zu verzeichnen. Die Landwirtschaftsministerin muss endlich offenlegen, welche Mengen von welchem Gift in Österreich in den Verkauf kommen. Die Geheimhaltung muss ein Ende haben, forderte Ecker.

Erst am 20.5. haben Grün und Türkis einen entsprechenden SPÖ-Antrag vertagt. „Gäbe es Eurostat nicht, müssten wir den Worten der Landwirtschaftsministerin glauben, die noch im Vorjahr dem Ausschuss gegenüber eine Pestizidereduktion in der Landwirtschaft vorgegaukelt hat.“ Die Untätigkeit beim Verbot von Glyphosat zeigt, wie der Bauernbund und damit die ÖVP die Pestizidepolitik dominiert. Trotz wachsender Bio-Flächen in Österreich wird offenbar mehr Gift auf die konventionellen Äcker ausgebracht. Die Pestizidmengen müssen in der konventionellen Landwirtschaft massiv gestiegen sein.

Die SPÖ-Landwirtschaftssprecherin forderte daher eine sofortige und massive Änderung der Agrarfördermittel-Vergabe in Richtung verpflichtende Reduktion des Einsatzes von chemisch-synthetischen Pestiziden. Das muss auch die nächste Agrarförderperiode leisten. Mit diesen öffentlichen Steuermitteln muss das Ziel der Pestizide-Reduktion endlich erreicht werden. Das stellt auch der EU-Rechnungshof in einem Sonderbericht zur GAP (Gemeinsamen Agrarpolitik der EU) fest, so Ecker. (Schluss) bj/PP/mp

