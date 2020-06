Juraczka/Sperker ad „Verbindungsbahn Neu“: Wir brauchen echten Durchbruch, keine Kosmetik!

Schönfärberei auf Rücken der Hietzinger – Wesentliche Fragen bleiben nach wie vor offen – Durch Anträge, Bürgerinitiativen & aktueller Petition bereits Wichtiges erkämpft

Wien (OTS) - Als „Schönfärberei auf Rücken der Hietzinger Bevölkerung“ bezeichnen VP-Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Manfred Juraczka und die gf. Obfrau der neuen Volkspartei Hietzing, Johanna Sperker, die gestern durch die SPÖ kolportierten Änderungen beim Megaprojekt „Verbindungsbahn Neu“. Denn: „Fakt ist, dass die wesentlichen Fragen rund um dieses Projekt nach wie vor unbeantwortet bleiben. Die „Stelzenbrücke“ als Ersatz zur „Hochtrasse“ zu bezeichnen, grenzt an Verhöhnung“, so Juraczka und Sperker weiter.

Bei der geplanten Hochlage, der dauerhaften Schließung der Querungen in der Veitingergasse, Jagdschloßgasse und der Versorgungsheimstraße für den Autoverkehr sowie bei der Frage des Gefahren-Güterverkehrs, hat es keine Bewegung gegeben. „Aber genau diese Fragen bewegen die Hietzingerinnen und Hietzinger, hier müssen endlich konkrete Antworten gegeben werden.“

Seit über vier Jahren setze sich die neue Volkspartei mit Bezirksvorsteherin Silke Kobald unermüdlich für eine Lösung ein, die dem Bezirk und den Anrainerinnen und Anrainern entspricht. Durch zahlreiche Anträge in der Bezirksvertretung Hietzing, auf Landesebene sowie durch die eingebrachten Bürgerinitiativen und der aktuellen Petition im Nationalrat, konnte in Teilbereichen bereits Wichtiges für den Bezirk erkämpft werden“, so Sperker weiter, die die Zusage für einen Gestaltungswettbewerb oder die Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer in den Querungsbereichen anführt.

„Wir brauchen endlich einen Durchbruch, anstatt reiner Kosmetik“, so der abschließende Appell von Juraczka und Sperker in Richtung SPÖ und der Stadtregierung.

