SPÖ-Wohnbausprecherin Becher: „Die Republik Österreich soll wieder Sozial-Wohnungen errichten!“

Wien (OTS/SK) - Die Meldungen im Wirtschafteil der Zeitungen zeichnen ein klares Bild: Niedrige Zinsen vermehren die spekulativen Geldströme auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten. So berichtet aktuell die Tageszeitung "Die Presse", „Corona hat die Immobilienpreise befeuert“. SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher sagt dazu: „Und was macht die Regierung? Die Regierung lenkt sehenden Auges in die Immobilienkrise.“ Die Folgen der Untätigkeit der Regierung seien bereits auf dem Wohnungsmarkt angekommen. „Steigende Immobilienpreise heizen die Grund- und Baukosten an. Sie bedeuten überdies steigende Renditeerwartungen, also Mieterhöhungen“, sagt Becher. ****

Daher muss laut Becher sofort gehandelt werden: „Die Republik muss, etwa mit Gratis-Krediten der Europäischen Investitionsbank, wieder Wohnraum errichten, speziell für Bezieher kleinerer Einkommen. Dadurch können auch kaufkraftarme Regionen in Österreich unterstützt werden.“

Als Erfolgsbeispiel von Bautätigkeiten seitens der öffentlichen Hand nennt Becher die Gemeindebauten NEU der Stadt Wien: „Diese werden in Form eines Joint-Ventures zwischen Stadt und der stadteigenen GESIBA errichtet und zu fairen Mieten, unbefristet und ohne Baukostenanteil angeboten.“ Erst vor drei Tagen wurden 1.000 zusätzliche Wohnungen über diese Schiene von Bürgermeister Ludwig und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal angekündigt.

Ruth Becher abschließend: „Dadurch würden echte Werte geschaffen und dem Wohnungsschatz der Österreicherinnen und Österreicher zugeschlagen. Das ist der notwendige Kurswechsel in einer Zeit, wo die Parole von Sebastian Kurz 'Wer nicht mieten kann, soll Eigentum erwerben' samt der einhergehenden Privatverschuldung bei vielen von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit Betroffenen für schlaflose Nächte sorgt.“ (Schluss) ls/wf/up

