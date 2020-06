Und die Austro-„Tatort“-Spurensuche geht weiter …

Außerdem: ORF-Dreharbeiten zu zahlreichen weiteren TV-Produktionen

Wien (OTS) - „Klappe, Kamera läuft!“ heißt es nun endlich wieder, nachdem die Filmbranche Corona-bedingt für einige Wochen stillgestanden ist. Zahlreiche fiktionale ORF-TV-Auftrags- und Koproduktionen mit Filmen und Serienfolgen entstehen in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten – möglich wird dies durch die Zusage einer Ausfallshaftung der öffentlichen Hand für Corona-bedingte Produktionsstopps, ein umfangreiches Reglement für Sicherheits- und Hygienemaßnahmen bei Proben oder Dreharbeiten und eine maßgebliche Unterstützung des ORF durch die Übernahme Corona-bedingter Mehrkosten. Den Start machen Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser, die seit heute Mittwoch, dem 3. Juni 2020, wieder am Set in Wien und Umgebung stehen, wo der Dreh zum neuesten ORF-„Tatort – Unten“ wieder aufgenommen werden konnte. Weitere Rollen in diesem Fall, der voraussichtlich 2021 in ORF 2 zu sehen ist, spielen u. a. Thomas Stipsits, Hubert Kramar, Günter Franzmeier, Michael Pink, Jutta Fastian, Maya Unger, Michael Steinocher und Sabrina Reiter. Für Regisseur Daniel Prochaska und die beiden Drehbuchautoren Tom Eichtinger und Samuel Schultschik ist „Unten“ ein „Tatort“-Debüt. „Tatort – Unten“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Superfilm.

Harald Krassnitzer: „Gelassener in die Zukunft blicken“

„Große Freude, dass wir jetzt wieder anfangen können und die Möglichkeit haben, alle wieder zusammenzukommen und unserer Arbeit nachzugehen, weil das ein ganz wesentlicher Teil für unser Leben ist. Ich habe das schon auch vermisst und nicht nur gefrönt, dass das mal eine ruhige Zeit war. Man merkt schon, wie sehr man das auch braucht. Und schon nach den wenigen Stunden, die wir arbeiten, kann ich sagen, dass ich es sehr faszinierend finde, wie das Sicherheitssystem mit den verschiedenen Zonen funktioniert, die wir hier beachten müssen. Das geht reibungslos, und man merkt eigentlich kaum einen Unterschied zu vorher. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass alle, die daran beteiligt sind, mit den uns auferlegten Hygienevorschriften äußerst diszipliniert sind. Wenn das so ist, glaube ich, dass man da wirklich gelassener in die Zukunft blicken kann“, sagt Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser weiter: „Es ist so schön, wieder zu drehen. In den vergangenen Wochen war es für die ganze Branche und alle, die daran beteiligt sind, höchst dramatisch und wichtig, endlich wieder starten zu können. Ich freue mich, dass wir endlich wieder loslegen können und diesen herrlichen ,Tatort‘, den wir schon so großartig angefangen haben, zu Ende bringen.“ Und Regisseur Daniel Prochaska: „Ich freue mich wahnsinnig, dass wir wieder drehen können – ich glaube, es ist eine Riesen-Erleichterung für die ganze Filmbranche, dass wir wieder losstarten. Wir sind alle überglücklich, dass wir wieder Arbeit haben.“

„Tatort – Unten“-Produzent John Lueftner, Präsident des Produzentenverbandes AAFP, über den Neustart

„Der Neustart wäre ohne staatliche Ausfallshaftung völlig unmöglich gewesen. Wir möchten uns daher nochmals herzlichst bedanken, im Namen der gesamten österreichischen Filmwirtschaft, bei Herrn Finanzminister Gernot Blümel, Frau Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Frau Staatssekretärin Andrea Mayer, dem Generaldirektor des ORF Alexander Wrabetz und, last but not least, bei WKO-Präsident Harald Mahrer, die umsichtig und rasch und mit größtem Engagement an dieser Lösung gearbeitet haben.“

Von „Blind ermittelt“ bis zu „Walking on Sunshine“

Zahlreiche Drehs werden demnächst gestartet bzw. wieder aufgenommen, um so zu gewährleisten, dass das Publikum auf seine Lieblingsproduktionen im ORF auch weiterhin nicht verzichten muss – darunter u. a. zahlreiche ORF-Publikumshits wie „Blind ermittelt“ (Teil 4 und 5), „Der Bergdoktor“ (Staffel XIV), „Die Toten vom Bodensee“ (Teile 12 und 13), „Die Toten von Salzburg“ (Teil 7), Landkrimis, „Schnell ermittelt“ (Staffel VII, zweiter Drehblock), „Soko Donau“ (Staffel XVI), „Soko Kitzbühel“ (Staffel XX), Stadtkomödien, „Tatort“ (insgesamt drei Filme), „Vienna Blood“ (Teile 4, 5 und 6), „Vorstadtweiber“ (Staffel VI), „Walking on Sunshine“ (Staffel III).

Noch mehr Neues u. a. auch bei „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ sowie „Universum“

Auf Hochtouren laufen beispielsweise auch wieder die Dreharbeiten zur neuen, bereits 24. Staffel der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, erstmals mit Nina Horowitz als Interviewerin und Gestalterin. Weitere derzeit entstehende Produktionen der ORF-TV-Kultur sind u. a. Porträts anlässlich der 150. Geburtstage von Komponist Franz Léhar und Architekt Adolf Loos, die Dokumentation „Der Anfang vom Anfang“ über eine Hebammenschule in Niederösterreich oder „Penissimo“, eine kulturgeschichtliche, phallische Spurensuche zwischen den evolutionären Anfängen der Menschheit bis zur Wahrnehmung in der Gegenwart. Und für den „Universum History“-Film „Karl V.“, produziert von der Interspot, werden im Juni ebenso die Dreharbeiten für den dokumentarischen Teil aufgenommen wie für das von der Degn-Film produzierte „Universum History“ über „Die Salz-Saga“.

