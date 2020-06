NEOS Wien/Gara zu KAV-Umbenennung: Falsche Prioritätensetzung

Stefan Gara: „Pflegepersonal wartet seit Monaten auf Antworten der SPÖ!“

Wien (OTS) - Die am Mittwoch von Stadtrat Hacker groß angekündigte Umbenennung des KAV zeigt für NEOS Wien Gesundheitssprecher, dass die SPÖ-Gesundheitspolitik die falschen Prioritäten setzt: „Es ist vollkommen absurd, in der jetzigen Phase einen großen Taferlwechsel an den KAV-

Spitälern in den Mittelpunkt zu rücken. Vielmehr sollten Hacker und Ludwig endlich Antworten im Bereich des Personals geben: Die Pflegerinnen und Pfleger warten sehnlichst darauf, dass sie endlich die Optiermöglichkeit für das neue Gehaltsschema erhalten – also gleichen Lohn für gleiche Leistung! Hier bleibt vor allem der Bürgermeister Antworten schuldig. Stattdessen wird jetzt um viel Geld Kosmetik betrieben – angesichts der gewaltigen Leistung des Personals in den vergangenen Monaten ist das ein Schlag ins Gesicht der Pflegerinnen und Pfleger!“

