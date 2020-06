Wölbitsch ad Corona-Kurzarbeit: Rund 225 Millionen Euro wurden bereits an Wiener Betriebe ausbezahlt

Wien profitiert nachhaltig von Maßnahmen der Bundesregierung

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung investiert sehr viel Geld, um Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen und damit besser durch die Krise zu kommen. Gerade Wien profitiert maßgeblich von diesen Corona-Hilfspaketen der Bundesregierung“, so Stadtrat Markus Wölbitsch. Arbeitsministerin Christine Aschbacher kündigte an, dass die Marke von einer Milliarde Euro an Kurzarbeitsgeldern bald ausgezahlt sei. In Wien sind bereits rund 225 Millionen Euro ausgezahlt worden, 12.000 Betriebe haben davon profitiert. „Vor dem Hintergrund der Corona-Krise müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um die Wienerinnen und Wiener und die Wirtschaft bestmöglich zu unterstützen“, so Wölbitsch weiter.

Durch die finanziellen Mittel der Bundesregierung erhalten die Wiener Betriebe Rückenwind für den Neustart. „Für ein starkes Comeback unseres Landes und unserer Stadt braucht es Investitionen und Wertschöpfung direkt vor Ort. Danke an die Bundesregierung und Landesparteiobmann Finanzminister Gernot Blümel für den unermüdlichen Einsatz“, so Wölbitsch, der auf weitere Unterstützungen der Bundesregierung an Wien erinnert: Bei den Steuerstundungen haben in Wien rund 65.000 Unternehmen Gebrauch gemacht, womit 2,3 Milliarden Euro mehr an Liquidität in den Unternehmen bleibe. Und erst vergangene Woche wurde das Gemeindepaket präsentiert - mit 238 Millionen Euro entfällt fast ein Viertel der Mittel auf die Bundeshauptstadt. „Hier appellieren wir an Bürgermeister Ludwig die Chance zu nutzen, unsere Ideen zur Stärkung der Bezirke und Grätzl umzusetzen. Dafür soll es eine Grätzlmillion für jeden Bezirk geben“, so Wölbitsch abschließend.

