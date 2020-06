Mit SAPIRO-e-Learning & -Online-Meetings die neue digitale Arbeitsrealität spielend meistern

styria digital one & Styria Content Creation präsentieren DSGVO-konformes Online-Meeting-Tool „made in Austria“ und Lösungen für die Digitalisierung von Arbeitsprozessen

Wien (OTS) - Mit den ersten Lockerungen der COVID-19-Maßnahmen müssen sich Unternehmen die Frage stellen, wie sich Arbeitsprozesse auch in Zukunft effektiv gestalten lassen, wenn zumindest ein Teil der Belegschaft noch im Home-Office ist, und Social Distancing noch länger bedeutet, Kundenmeetings digital abzuhalten. Für beide Herausforderungen unserer neuen digitalen Arbeitsrealität bietet die intuitive Lerntechnologie SAPIRO von styria digital one und Styria Content Creation die passende Lösung, die in Zusammenarbeit mit den Verhaltensökonomen von FehrAdvice & Partners konzipiert wurde.

Neben klassischen Funktionen eines Lernmanagementsystems und motivierenden Elementen aus der Verhaltensökonomie für die digitale Fortbildung von Mitarbeitern wartet SAPIRO nun mit einer neuen, integrierten Online-Meeting-Technologie „made in Austria“ auf und beantwortet damit einen akuten Bedarf: nämlich die Digitalisierung von Besprechungen nachhaltig umzusetzen. SAPIRO Online-Meetings garantiert hohen Datenschutz, weil keine Daten gespeichert werden und die Privatsphäre gewahrt bleibt.

„Unsere SAPIRO eLearning-Technologie und auch die neue Online-Meeting-Funktion sind nicht nur besonders benutzerfreundlich, es sind verlässliche, stabile Lösungen, die die Partizipation unterstützen“, erklärt Xenia Daum, Geschäftsführerin der styria digital one, die Vorteile. „Mit den Grazer Digitalisierungsexperten der Webentwicklung Ideenreich haben wir einen innovativen und lokalen Partner vor Ort, der verantwortungsvoll und schnell auf die Bedürfnisse im Markt reagieren kann. Die Server stehen in Europa und DSGVO-Konformität bleibt in allen Teilbereichen gewahrt.“

Eva Maria Kubin, Geschäftsführerin der Styria Content Creation, ergänzt: „Digitale Fitness von Organisationen und Mitarbeitern ist das Um und Auf, das sehen wir gerade jetzt in diesen Wochen. SAPIRO ist der ideale Einstieg für Unternehmen aller Branchen in die digitale Wissensvermittlung und als Medienhaus sind wir ein idealer Partner bei der erfolgreichen Erstellung von Lerninhalten.“

SAPIRO inkl. der neuen Funktion Online-Meetings kann man jetzt 40 Tage ab Registrierung kostenlos testen: sapiro.sdo.at!

styria digital one ist Österreichs führende Onlinevermarktungsgemeinschaft und innovativer Sparring-Partner für Unternehmen in der Digitalisierung. Die sd one verantwortet die digitale Vermarktung der österreichischen ‚Styria Media Group‘-Portale wie kleinezeitung.at, DiePresse.com, ichkoche.at, wienerin.at, ligaportal.at, uvm. sowie externer Online-Angebote wie gofeminin.at, wetter.tv, uvm. Für zahlreiche namhafte Kunden aus allen Branchen betreut die sd one die Konzeption, Umsetzung und Erfolgsmessung von Digital-Kampagnen inkl. Content-Erstellung sowie die Entwicklung von Digitalisierungsstrategien und neuen Kommunikationslösungen und Werbeprodukten. Das große Medien- und Kunden-Netzwerk, die vielfältige Digital-Expertise und die Vernetzung mit der Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation machen die sd one zu einem vertrauenswürdigen und verlässlichen Partner für sämtliche digitalen Lösungen aus einer Hand. www.sdo.at



Styria Content Creation ist ein vielfach ausgezeichneter Magazinverlag und eine preisgekrönte Content-Marketing-Agentur mit mehr als hundert internen und externen Experten zu Storytelling, Video, Content-Strategie, Redaktion, Social-Media-Marketing, SEO, Design, uvm. Sie entwickelt Content- und Kommunikationslösungen in digitaler, audiovisueller und gedruckter Form und begleitet Kunden im gesamten Content-Prozess – von der Entwicklung der Content-Strategie, über die Content-Produktion für alle Kanäle (Digital, App, Print, Audio, Video), bis zur Content-Distribution und schließlich der Performance-Messung. Mehr als 80 nationale und internationale Auszeichnungen für ihre Projekte machen die Styria Content Creation zu einer der erfolgreichsten Content-Marketing-Agenturen Österreichs. www.styriacontentcreation.com

