Radfahren kurbelt Oberösterreichs Sommertourismus an

Neue Angebote für Radfahrer und Mountainbiker, innovative Beschilderungskonzepte, Salzkammergut Trophy Individuell

Linz/Oberösterreich (OTS) - „Im Sommer zieht es die Menschen nach draußen, in die Natur. Radfahren wird zum Trendsport des kommenden Sommers. Eine Sportart, die das Erlebnis der gemeinsamen Ausfahrt auf dem Tourenrad, dem Mountainbike, dem Rennrad oder dem E-Bike bei gleichzeitiger Einhaltung des gebotenen Abstands ermöglicht“, erklärt Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner.

Deutlich spürbar ist diese Entwicklung durch die zunehmende Nachfrage nach Informationen zum Radurlaub in Oberösterreich und auch der heimische Hersteller KTM Fahrrad registriert einen steigenden Absatz. „Oberösterreich bietet ideale Voraussetzungen, diesen Trend auch in Nächtigungen und Wertschöpfung für die Tourismusbranche überzuleiten. Neue Trails und Streckenbeschilderungen, neue Angebote und innovative Veranstaltungsformate werden neue Gäste für einen Radurlaub in Oberösterreich begeistern“, sagt Mag. Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus.

Im Salzkammergut wird etwa am neuen BergeSeen eTrail das neue, oberösterreichweit einheitliche Beschilderungssystem für Mountainbike-Wege sichtbar. Mit der „Salzkammergut Trophy Individuell“ begegnet das Organisationsteam der Einschränkung von Großveranstaltungen und ermöglicht es sportlich Ambitionierten, die mit permanenter Zeitnehmung ausgestatteten Bewerbsstrecken von Juli bis Oktober individuell zu fahren. In Pyhrn-Priel freuen sich Rennradfahrer auf ausgewählte Höhenstraßen, die nach Vorbild der großen Alpenpässe über Distanzen, Höhenmeter und Steigungen informieren. Die Rennradregion Wels lädt zum Kurzurlaub inklusive Ausfahrt mit der Extremsport-Legende Wolfgang Fasching ein. Und mit der neuen Produktlinie „bycycle“ sollen jüngere Gäste für Radreisen in Oberösterreich begeistert werden.

Die ausführliche Presseunterlage "Megatrend Radtourismus" finden Sie unter medienservice.oberoesterreich.at zum Download.

