Ausgezeichnete Persönlichkeit - Walter Kohl erhält den Personal Brand Award

Mittenaar-Bicken (ots) - Die Personal Branding Agentur werdewelt verleiht den Personal Brand Award für herausragende Persönlichkeit.

Menschlichkeit und Personality sind trotz Social Distancing von hoher Relevanz und täglich präsent - ob in den Medien, Sozialen Netzwerken oder in persönlichen Gesprächen. "Der Personal Brand Award ist der erste seiner Art. Menschen werden zwar am laufenden Band für ihre Leistungen oder ihr Lebenswerk ausgezeichnet, nicht aber für ihre Persönlichkeit. Wir sind sehr stolz drauf, genau das jetzt mit dem Personal Brand Award zu tun und Menschen, die mit ihrer Persönlichkeit und einem authentischen und echten Auftritt in der Öffentlichkeit überzeugen, zu würdigen", so Ben Schulz, CEO, Unternehmer, Sparringspartner, Redner und mehrfacher Autor.

Preisträger Walter Kohl überzeugt mit seiner Persönlichkeit und steht damit für Personal Branding in Reinform. Ben Schulz erläutert warum: "Walter Kohl lebt bereits über einen langen Zeitraum hinweg konsequent Authentizität und Echtheit. Das ist auch deutlich in der Öffentlichkeit und durch seine professionelle Außendarstellung spürbar. Seine 'Marke' ist eng mit seiner eigenen Persönlichkeit verknüpft und daher ist er prädestiniert für unseren Personal Brand Award. Trotz seiner großen Bekanntheit ist er eine nahbare und authentische Persönlichkeit geblieben."

Selbstverständlich wurde der Award unter Einhaltung des geforderten Sicherheitsabstands und im kleinen Personenkreis überreicht, was die Freude bei Preisträger Walter Kohl aber nicht schmälerte: "Der Award ist für mich eine große Freude und Ehre, besonders da ich Ben Schulz und sein Team von werdewelt schon länger kenne."

Bei der Personal Branding Agentur werdewelt treffen Know-how über Unternehmensstrategien und psychologisches Wissen auf professionelles Marketing-Handwerk. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung, Erkenntnissen aus über 1.000 Positionierungs- und Strategiegesprächen und über 500 Personal Branding Projekten wissen CEO Ben Schulz und sein Team genau, worauf es bei einer Personal Brand ankommt.

Nähere Informationen zu werdewelt unter www.werdewelt.info

