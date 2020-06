Neue Geschäftsführung im Naturhistorischen Museum Wien

Wien (OTS) - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Naturhistorischen Museums Wien begrüßten gestern herzlich die neue Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin Dr. Katrin Vohland und den neuen wirtschaftlichen Geschäftsführer Mag. Markus Roboch. Unter heftiger Akklamation hat sich die neue Geschäftsführung an ihrem ersten Arbeitstag bei der Belegschaft vorgestellt. Unter Berücksichtigung des Corona-bedingten Sicherheitsabstandes wurden die gemeinsamen Pläne und Vorhaben den Mitarbeitenden präsentiert und Fragen beantwortet.

Katrin Vohland, Biologin und von 2012 bis zuletzt Leiterin des Forschungsbereichs Museum und Gesellschaft des Museums für Naturkunde Berlin, war vor allem im Bereich Citizen Science, der Politikberatung und in der Biodiversitätsforschung aktiv. Im Naturhistorischen Museum Wien will sie die Forschung und Sammlungen zielgerichtet ausbauen und öffnen, in den Ausstellungen die Forschung des Museums sichtbar machen. Sie möchte den Wissenstransfer strategisch ausrichten und Gruppen der Gesellschaft erreichen, die nicht jeden Tag ins Museum gehen und Wissenschaftsseiten lesen.



Markus Roboch, zuletzt kaufmännischer Leiter und Prokurist im Jüdischen Museum Wien und davor als Controller im Kunsthistorischen Museum Wien tätig, übernimmt die wirtschaftliche Leitung des Museums. Er möchte die Marketingaktivitäten verstärken, vor allem die Präsenz im öffentlichen Raum und die Social Media-Kanäle intensivieren. Zudem wird er auf Drittmittelfinanzierung und Corporate Sponsoring setzen und plant das NHM Wien für das Österreichische Umweltzeichen zertifizieren zu lassen. Als weiterer Schwerpunkt ist ihm das breite Thema Inklusion ein Anliegen.



Das Team des NHM Wien freut sich auf die kommenden Jahre und auf eine exzellente Zusammenarbeit!

