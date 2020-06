„Krawalle, Chaos und Gewalt – Wo steuert Amerika hin?“ – „Talk 1“ mit Lisa Gadenstätter am 4. Juni in ORF 1

Lisa Gadenstätter spricht u. a. mit dem Anwalt der Augenzeugin des tödlichen Polizeieinsatzes gegen George Floyd

Wien (OTS) - Polizeigewalt gegen Schwarze, kein Ende der Proteste, Krawalle, Plünderungen, Ausgangssperren in den Städten, eine nach wie vor katastrophale Situation wegen der Corona-Pandemie. Und dazu ein Präsident, der noch Öl ins Feuer gießt und in einem halben Jahr wiedergewählt werden will. Wie sehr befinden sich die USA in einem Ausnahmezustand? Wie tief ist Amerika gespalten? Wo steuert das Land hin? Lässt Trump das Militär gegen die eigene Bevölkerung einschreiten? Ist das das Ende von Donald Trump?

Lisa Gadenstätter diskutiert in „Talk 1“ am Donnerstag, dem 4. Juni 2020, um 21.05 Uhr in ORF 1 zum Thema „Krawalle, Chaos und Gewalt – Wo steuert Amerika hin?“ mit Betroffenen aus den USA und Profis, die wissen, was im Land vorgeht. Unter anderem spricht Lisa Gadenstätter mit Seth B. Cobin, dem Anwalt von Darnella Frazier, der Augenzeugin des tödliche Polizeieinsatzes gegen George Floyd.

