Aviso: f.eh live im Talk: "Genuss in der Krise: Die Psychologie beim Essen"

Dr. Marlies Gruber (f.eh) diskutiert mit Univ.-Prof. Dr. Arnd Florack von der Universität Wien über Folgen der Corona-Krise auf emotionale Aspekte des Essens.

Wien (OTS) - Das forum. ernährung heute (f.eh) diskutiert wöchentlich im Rahmen der Veranstaltungsreihe "f.eh live im Talk" mit namhaften Experten gesellschaftliche Veränderungen und Folgen der Corona-Krise auf Ernährung, Gesundheit und Lebensstil. Am 04. Juni 2020 ab 16 Uhr spricht f.eh-Geschäftsführerin Dr. Marlies Gruber mit Univ.-Prof. Dr. Arnd Florack vom Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Sozialpsychologie der Universität Wien. Sie beleuchten Folgen der Corona-Krise und des Lockdowns auf emotionale Aspekte des Essens und wie es generell ums Genießen steht.

Um am Livestream teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung per Mail an Elisabeth Sperr (es @ forum-ernaehrung.at) erforderlich. Die Teilnahme am Webinar ist jedoch kostenfrei.

Das Webinar steht im Anschluss auf der Seite

forum-ernaehrung.at/live-im-talk zur Nachschau.

f.eh live im Talk: "Genuss in der Krise: Die Psychologie beim Essen"

Datum: 04.06.2020, 16:00 - 17:00 Uhr

Ort: Livestream

Wien, Österreich

