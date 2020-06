ORF III am Donnerstag: Neue „Wilde Reise mit Erich Pröll“ bei „Exoten unter uns“, „Politik live“ zum Thema U-Ausschüsse

Außerdem: „Politik live“, „Dinner für Zwei“ mit Martin Leutgeb & Aida Loos und Teil 2 von „Lukas Resetarits: Schmäh“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information erkundet am Donnerstag, dem 4. Juni 2020, in einer neuen Ausgabe der „Wilden Reise mit Erich Pröll“ die „Exoten unter uns“ (20.15 Uhr). Der Klimawandel hat gravierende Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt – auch in Europa. In dieser Neuproduktion ist der Naturfilmer den exotischen Pflanzen und Tieren in Österreich auf der Spur, die durch die ökologischen und biologischen Verschiebungen hierzulande heimisch werden.

Um 21.05 Uhr befasst sich „Politik live“ mit dem Thema „Untersuchungsausschüsse – was sie können und was nicht“. Am Donnerstag startet der sogenannte Ibiza-Untersuchungsausschuss. Er soll Vorwürfe „betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung“ klären, wie es im offiziellen Untersuchungsauftrag heißt. Generell sind parlamentarische Untersuchungsausschüsse stets auf die Klärung der politischen Verantwortung ausgerichtet, meist beginnen sie, wenn der Schaden längst angerichtet und die Verantwortlichen häufig nicht mehr im Amt sind. Was also können U-Ausschüsse tatsächlich bringen? Darüber diskutieren bei Ingrid Thurnher Irmgard Griss (ehem. Höchstrichterin und Nationalratsabgeordnete, NEOS), Walter Rosenkranz (Volksanwalt und ehem. FPÖ-Klubobmann), Peter Filzmaier (Politikwissenschafter) und Julia Ortner (Kolumnistin, Vorarlberger Nachrichten).

Bevor sich das neue ORF-III-Comedyformat „Dinner für Zwei“ in die Sommerpause verabschiedet, umsorgt „Butler“ Christoph Fälbl um 21.55 Uhr Schauspieler Martin Leutgeb und Kabarettistin Aida Loos mit einem perfekten Dreigang-Menü, gewürzt mit einer ordentlichen Portion Improvisation.

Der Altmeister des Austro-Kabaretts Lukas Resetarits sorgt mit dem zweiten Teil seines Programms „Schmäh“ (22.30 Uhr) für den humoristischen Ausklang des Abends.

