FPÖ – Kaniak: Sozialversicherungen sollen Zuschüsse für Psychotherapie erhöhen – Anschober gefordert

Das Motto muss nun lauten: „Weniger Eigen-PR, mehr echte Hilfe für kranke Menschen“

Wien (OTS) - FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak begrüßte heute den Vorstoß der Sozialversicherung der Selbständigen, die Kostenzuschüsse für Psychotherapie zu verdoppeln. „Die Corona-Krise hat sich deutlich auf die psychische Gesundheit der Menschen in Österreich ausgewirkt. Mehrere Umfragen belegen diesen Umstand, dass die Häufigkeit depressiver Symptome sehr stark zu genommen haben. Aus diesem Grund sollten auch die anderen Sozialversicherungen diesem Beispiel folgen. So liegt derzeit der Zuschuss beispielsweise bei Arbeitnehmern bei lediglich 28 Euro“, so Kaniak weiter.

„Auf zahlreiche Österreicher, die schon vor der COVID-19-Krise in psychotherapeutischer Behandlung waren, wirken sich die Folgen dieser Krise äußerst negativ aus. Obendrein hat sich die Lage vor allem für jene noch verschärft, die in finanziellen Schwierigkeiten sind – diese wurden von den Maßnahmen der schwarz-grünen Maßnahmen zusätzlich befeuert. Daher muss es unbedingt eine merkliche Erhöhung des Zuschusses für die Psychotherapie geben. In diesem Fall ist Minister Anschober gefordert, sich für eine Erhöhung der Zuschüsse einzusetzen und die notwendigen Schritte dazu vorzubereiten. Das Motto muss nun lauten: ‚Weniger Eigen-PR, mehr echte Hilfe für kranke Menschen‘“, betonte der FPÖ-Gesundheitssprecher.

