AK zu Greenpeace: Jobs schaffen und Klima schützen!

Wien (OTS) - „Nach der Krise brauchen wir einen Neustart der Wirtschaft, der doppelt wirkt: Arbeitsplätze müssen gesichert und geschaffen werden und die Klimakrise muss entschlossen bekämpft werden“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. Die AK unterstützt deshalb die Forderungen von Greenpeace nach massiven Investitionen in den Klimaschutz. „Moderne Wirtschaftsförderung bringt soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz in Einklang. Die AK fordert deshalb in den nächsten zehn Jahren mindestens zehn Milliarden Euro zusätzlich an Investitionen in den Klimaschutz, etwa in den massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs, in saubere Heiz- und Kühlsysteme, in die thermische Sanierung und in die Förderung von Photovoltaik, Energieffizienz in den Betrieben sowie in Forschung und Entwicklung im Energie- und Klimaschutzbereich. Die AK-Vorschläge zum Neustart von Österreich gibt es unter www.arbeiterkammer.a/neustarten

