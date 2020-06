GRÜNE/El-Nagashi, Bürstmayr: Politik muss sich klar gegen Rassismus und Polizeigewalt stellen

Nationalratsabgeordnete unterstützen #BlackLivesMatter-Kundgebung in Wien

Wien (OTS) - Nach dem gewaltsamen Mord an dem afroamerikanischen Familienvater George Floyd, der in den USA von einem Polizisten getötet wurde, haben die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt Österreich erreicht.

"Auch in Österreich müssen wir uns mit strukturellem Rassismus auseinander setzen und die diesbezüglichen Alltagserfahrungen von Schwarzen Menschen ernst nehmen", so die Grüne Nationalratsabgeordnete Faika El-Nagashi, selbst Woman of Color und eine der wenigen nicht-weißen Nationalratsabgeordneten in Österreich. "Der wohl bekannteste Fall der Misshandlung durch österreichische Beamte ist der des nigerianischen Familienvaters Marcus Omofuma, getötet am 1. Mai 1999 in Polizeigewahrsam. Es ist nicht der einzige Fall, bei dem Schwarze Menschen in Österreich im Kontakt mit der Polizei zu Tode kamen oder schwer verletzt wurden. Die Liste ist beschämend. Der Protest der #BlackLivesMatter-Bewegung in Wien kommenden Donnerstag gedenkt auch der Opfer von rassistischer Gewalt in Österreich", so El-Nagashi.

"Racial profiling, Polizeigewalt und Misshandlungen dürfen nicht verharmlost oder gedeckt werden. Es braucht hier die konsequente Aufklärung. Daher haben wir uns für die Einrichtung einer Behörde zur Untersuchung von Polizeigewalt eingesetzt, die selbstständig Ermittlungen anstellt, aber auch als Beschwerdestelle für Betroffene fungiert", ergänzt Georg Bürstmayr, Grüner Sicherheitssprecher.

"Es darf niemals einen rassistischen Konsens in Politik und Gesellschaft geben. Niemals darf Rassismus unwidersprochen bleiben. Im Gegenteil: Wir brauchen gerade in der Politik eine klar antirassistische Haltung. Wir dürfen dazu nicht schweigen", so die beiden Abgeordneten, die selbst an der Demonstration #BlackLivesMatter am kommenden Donnerstag in Wien teilnehmen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at