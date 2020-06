Stift Göttweig startet am 5. Juni in die neue Saison

Sonderausstellung „Archäologie in Göttweig: Alte Mauern – Neue Erkenntnisse“

St. Pölten (OTS/NLK) - Während das Benediktinerstift Göttweig sonst nach einer kurzen Winterpause rund um das Hochfest des Heiligen Benedikt seine Pforten für Gäste öffnet, wird heuer erst am Freitag, 5. Juni, in die neue Saison gestartet. Das Museum, das Stiftsrestaurant, der Klosterladen und die Gästezimmer erwarten ab diesem Zeitpunkt die Besucher mit umfangreichen Neuerungen, wobei die Verschiebung des Saisonstarts für zusätzliche Modernisierungen genutzt wurde.

Neben den geplanten baulichen Maßnahmen wurden dabei auch technische Neuheiten umgesetzt: So wurden in den bestehenden Gästezimmern die Fußböden und Möbel saniert; die neuen Gästezimmer werden ab Juli zur Verfügung stehen. Auch eine neue Möglichkeit für Besucher, mit weniger Stufen vom Haupteingang in den Stiftshof zu gelangen, ist fertiggestellt – ein weiterer, wichtiger Schritt in Richtung Barrierefreiheit.

Neu sind heuer auch die Möglichkeiten im Online-Bereich, die nicht nur die Buchung der Gästezimmer, sondern auch die Eintrittstickets für das Museum betreffen. Solcherart sollen Ansammlungen im Eingangsbereich zur diesjährigen Sonderausstellung „Archäologie in Göttweig: Alte Mauern – Neue Erkenntnisse“ vermieden und auch die Zahlungsvorgänge sicherer gemacht werden.

Nicht zuletzt wird im Stiftsrestaurant der langjährige Wunsch der Gäste nach längeren Öffnungszeiten umgesetzt und an Freitagen und Samstagen bis 21 Uhr gekocht, während man das einzigartige Ambiente auf der Restaurantterrasse nun bis 22 Uhr genießen kann.

Nähere Informationen beim Stift Göttweig unter 02732/85581-0, e-mail info @ stiftgoettweig.at und www.stiftgoettweig.at.

