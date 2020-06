Dimensional Insight erhält Top-Bewertungen in der Business-Intelligence-Marktstudie "Wisdom of Crowds" des Jahres 2020

Burlington, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Firma verbessert Bewertungen des Jahres 2019 in den meisten Kategorien; platziert sich im obersten rechten Quadranten der Marktmodelle Customer Experience und Vendor Credibility

Dimensional Insight®, Anbieter der Diver Platform®, eines Produktes für Datenverwaltung, Analyse und Performance-Management, hat heute das 11. aufeinanderfolgende Jahr herausragender Ergebnisse in der Business-Intelligence-Marktstudie Wisdom of Crowds® von Dresner Advisory Services bekannt gegeben. Im diesjährigen Bericht konnte Dimensional Insight die Leistung in den meisten Kategorien und zudem seine Gesamtbewertung verbessern. Zudem konnte das Unternehmen seine perfekte Bewertung als "zu empfehlen" beibehalten.

Dresner Advisory Services befragt in jedem Jahr Endnutzer von Business Intelligence (BI) über ihre Erfahrungen mit BI-Lösungen und Trends in der Branche. Dresner Advisory Services nutzt sein System zur Bewertung der Leistung von Anbietern mit 33 Kriterien - sein Markenzeichen - und kann so Erkenntnisse über die Leistung der Anbieter gewinnen, mit denen Endbenutzer diese mit Branchensstandards vergleichen können.

Weitere wichtige Punkte aus dem diesjährigen Bericht:

Dimensional Insight war "Klassenbester" der 27 untersuchten Anbieter im Bereich Vertriebsflexibilität/Anpassung, Integration der Komponenten im Produkt, Gesamtnutzbarkeit und Support-Kontinuität des Personals.

Dimensional Insight erhielt im Bericht den Titel als Overall Experience Leader der Kategorie Customer Experience Model und befindet sich damit im obersten rechten Quadranten. Dieses Modell zieht die Praxiserfahrung von Kunden in Betracht, die täglich mit BI-Produkten arbeiten. Es gibt eine grafische Darstellung von Vertrieb und Service (oder Anbieter-Kontaktpunkten) auf der x-Achse und Produkt/Technologie (oder Eindruck der Kunden vom Produkt) auf der y-Achse.

Dimensional Insight erhielt in der Kategorie Vendor Credibility Model die Bewertung als Credibility Leader. Dieses Modell zieht in Betracht, wie Kunden sich in Bezug auf ihren Anbieter fühlen. Auf der x-Achse findet sich der wahrgenommene Wert für den gezahlten Preis und auf der y-Achse eine Zuversichtsdimension, die aus den Parametern Integrität und Empfehlung besteht.

"Wir bei Dimensional Insight haben uns schon immer darauf konzentriert, für den Erfolg unserer Kunden zu sorgen", sagt Fred Powers, CEO und Mitbegründer von Dimensional Insight. "Wir sind erfreut, dass der Bericht Wisdom of Crowds Jahr für Jahr den signifikanten Wert und die positiven geschäftlichen Auswirkungen belegt, die unsere Kunden in der Nutzung unserer Produkte erleben."

Einen Download der Business-Intelligence-Marktstudie Wisdom of Crowds dieses Jahres erhalten Sie unter https://www.dimins.com/awards/dresner-report-2020/.< /p>

Informationen zu Dimensional Insight

Dimensional Insight® ist ein führender Anbieter von Analyse-, Datenmanagement- und Performancemanagementlösungen. Es wird ein vollständiges Portfolio der Kapazitäten geboten, von der Datenintegration und Modellierung bis zu ausgefeilten Werkzeugen für Berichte, Analysen und Dashboards. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.dimins.com.

