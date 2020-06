HC Strache: Türkischen Botschafter Ozan Ceyhun zur Persona non grata erklären.

Integrationsministerin Raab und Außenminister Schallenberg müssen hier tätig werden

Wien (OTS) - „Es handelt sich wirklich um einen handfesten Skandal, wenn die kürzlich erfolgten kritischen, lästernden und abwertenden Äußerungen des türkischen Botschafters gegenüber den Christen in unserem Land ohne Folgen bleiben. Wenn Integrationsministerin Raab großspurig ankündigt, dass sie keinen türkischen Einfluss dulde, dann muss sie ihren Worten auch Taten folgen lassen. Die Ministerin hat hier dafür zu sorgen, dass jeglicher Herabwürdigung unserer Traditionen und unserer christlichen Werte ein für alle Mal ein Riegel vorgeschoben wird“, erklärte heute HC Strache.

Hier nehme sich ein Botschafter mit einem augenscheinlich sehr entspannten Naheverhältnis zu rechten Islamisten und türkischen Faschisten etwas heraus, was ihm einfach nicht zustehe. Und weil sich derartige Vorfälle in Österreich immer mehr häufen, sei es höchst an der Zeit, endlich die Dokumentationsstelle zum Politischen Islam umzusetzen. Auch sollte die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich ein derartiges Projekt unterstützen, anstatt es zu kritisieren. Denn es sei im Interesse jener Muslime, die unseren Wertekanon respektieren, sich integrieren und nicht von Fundis indoktrinieren lassen wollen, so HC Strache.

„Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf. Auch der Herr Bundespräsident muss hier im wahrsten Sinn des Wortes Flagge zeigen und ‚seiner Exzellenz‘ klarmachen, dass er mit seiner AKP-Ideologie und Islamisten-Fantasie im Sinne Erdogans in unserem Land vollkommen fehl am Platz ist. Unsere Forderung an Außenminister Schallenberg ist darüber hinaus, Botschafter Ozan Ceyhun demnach sofort unter Abgabe einer Protestnote einzubestellen. Das ‚Team HC Strache – Allianz für Österreich‘ jedenfalls erklärt Ceyhun mit heutigem Tage zur Persona non grata. Diesem Beispiel sollten auch die Verantwortlichen in der Bundesregierung folgen“, schloss Bundesobmann Strache.

