ÖHV begrüßt 15 Millionen Sondertopf für Vorarlberger Tourismus

Als wichtige Unterstützung für die Hotels im Ländle sieht ÖHV-Vorarlberg-Vorsitzende Ladurner-Strolz die heute beschlossene Hilfe des Landes.

Wien (OTS) - Kaum eine andere Branche wurde von der COVID-19-Krise so hart getroffen wie der Tourismus. Viele Betriebe stehen zum Teil vor einer ungewissen Zukunft: Die Einnahmen brachen von heute auf morgen weg, die Kosten blieben auf hohem Niveau: „Das wichtigste war und ist, dass schnell Geld in die Betriebe kommt. Wie sowas funktionieren kann zeigt der heute vom Land Vorarlberg beschlossene Sondertopf für den Tourismus“, freut sich Heike Ladurner-Strolz, ÖHV-Vorsitzende im Ländle und Gastgeberin im Hotel Zimba in Schruns, über die wichtige Unterstützung. Jeder Betrieb bekommt sechs Prozent seines Umsatzes von März bis Mai 2019, maximal gedeckelt auf 50.000 Euro. Die Anträge sollen binnen drei Tagen bearbeitet, das Geld innerhalb einer Woche beim Betrieb sein: „Das Tempo braucht es in der Krise. Vorarlberg zeigt vor, wie es gehen kann!“

