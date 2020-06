NEOS zu Summer School: „Koste es, was es wolle“ muss auch für Bildung gelten

Martina Künsberg-Sarre: „Sommerschulen, wie das Bildungsministerium sie plant, werden der Herausforderung nicht gerecht. So werden Zukunftschancen von Kindern vergeben.“

Wien (OTS) - „Koste es, was es wolle – das gilt offenbar nicht für die Bildung“, so das Fazit von NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre zu den heute bekannt gewordenen Details zu Sommerschulen „Eine Summer School, in der nur ein Fach unterrichtet wird, wird der Herausforderung nicht gerecht. Die Benachteiligungen im Homeschooling sind durch mehrere Studien belegt und betreffen mehrere Schulfächer. Mit Deutsch-Unterricht allein wird es nicht gelingen, dass alle wieder Anschluss finden. Hier werden Zukunftschancen von Kindern vergeben,“ so Künsberg-Sarre. „Fragen wirft die geplante personelle Ausstattung der Summer School auf: Wenn Studierende anstelle von Lehrerinnen und Lehrern unterrichten, dann muss zumindest eine Begleitung und Supervision durch ausgebildete Fachkräfte sichergestellt werden. Es gibt ausgebildete DaF/DaZ-Lehrkräfte auch aus der Erwachsenenbildung, die den Spracherwerb professionell anleiten und begleiten könnten."

Offen ist für Künsberg Sarre auch, wie es mit der Ferienbetreuung abseits der Schule weitergeht: "Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind jetzt geklärt, aber ob genügend Angebote verfügbar sind und wer den zusätzlichen Bedarf finanziert, bleibt fraglich. Es war die Bundesregierung, die Homeschooling angeordnet und damit die Eltern in die Lage gebracht hat, Urlaub aufzubrauchen. Jetzt sollte es auch die Bundesregierung sein, die den Eltern zumindest finanziell entgegen kommt mit einer Sonderförderung für Ferienbetreuung."

