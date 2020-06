Die Europa League kehrt in den ORF zurück

Ab der Saison 2021/22

Wien (OTS) - Die UEFA Europa League kehrt ab der Saison 2021/22 in den ORF zurück. Der ORF hat sich für drei Jahre die Rechte an einem Live-Spiel pro Runde in der UEFA Europa League und der neu geschaffenen UEFA Europa Conference League gesichert. Damit ist für diesen Zeitraum gewährleistet, dass die internationalen Leistungen der österreichischen Bundesliga-Klubs in den UEFA-Klub-Bewerben in gewohnter redaktioneller und qualitativer Top-Qualität wieder im heimischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sind. Die Übertragungen werden auch via ORF-TVthek bereitgestellt.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Ich freue mich, dass es gelungen ist, nach der positiven Rechte-Entwicklung rund um die aktuelle Bundesliga-Saison, künftig auch wieder Live-Spiele der österreichischen Europa-League-Teilnehmer im ORF anzubieten. Das ist in einer für den heimischen Profifußball sehr schweren Zeit eine Win-Win-Situation für die Fußballfans, die Vereine und den ORF gleichermaßen. Ich gratuliere TV-Sportchef Hans Peter Trost und Sportrechteexperte Martin Szerencsi für ihre sehr gute Arbeit.“

TV-Sportchef Hans Peter Trost: „Der internationale Vereinsfußball ist zurück im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und das zu verantwortbaren Konditionen. Das ist bei den bekannten Voraussetzungen durchaus eine sportliche Sensation, über die wir uns für unser Publikum freuen.“

