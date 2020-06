NEOS Wien/Gara: Wiener Standortpolitik ist zu wenig ambitioniert

Stefan Gara: „Spitzenreiter bei Betriebsansiedelungen ist realitätsfern“

Wien (OTS) - In der heutigen Pressekonferenz rühmte Michael Ludwig Wien als Spitzenreiter bei Betriebsansiedelungen und sich selbst als Retter der Arbeitsplätze. Was jedoch nicht angesprochen wurde ist die aktuell hohe Arbeitslosigkeit und die Absiedelung zahlreicher Betriebe in den vergangenen Jahren. Im Vorjahresvergleich ist die Zahl der Arbeitslosen im Monat Mai um 38 Prozent gestiegen. „Sich hinzustellen und als Held der Stunde zu positionieren hilft in der aktuellen Situation niemanden“, kommentiert Stefan Gara, Stadtentwicklungssprecher NEOS Wien die heutige Pressekonferenz. „Was es braucht sind konkrete Maßnahmen, die Wien als internationalen Wirtschaftsstandort attraktiv machen. Wien als Digitalisierungshauptstadt zu bezeichnen, während Österreich in Wahrheit Schlusslicht beim Glasfaserausbau ist, wird wohl kaum ein Unternehmen überzeugen, sich in Wien niederzulassen.“ Allgemein sind die Ambitionen der Stadt, sich als innovativer Wirtschaftsstandort zu positionieren sehr gering. „Die Corona-Krise gibt uns die Gelegenheit den IKT-Infrastrukurausbau zu beschleunigen und Wien als idealen Standort für die Covid-19-Impfstoffproduktion zu positionieren. Wenn wir jetzt nicht das Fundament für eine digitale Zukunft legen und das Potential der Stadt als europäischen Innovationsstandort endlich nutzen, sehe ich schwarz für die angekündigten Rekordwerte bei Betriebsansiedelungen.“, schließt Gara.

