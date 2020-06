geoTHERM mini Wärmepumpe in der Systemanwendung

Wien (OTS) -

- Neue Vaillant geoTHERM mini ist ab Juli verfügbar und sofort bestellbar.

- Planer und Installateure zeigen großes Interesse an der Vaillant Innovation.

- Intensive Arbeiten an ersten Projekten – erste Anwendungslösungen.

- Marktneuheit reduziert CO2-Aufkommen und erreicht höchste Effizienz und Jahresarbeitszahl.



Vaillant, führender Anbieter bei Heizungslösungen in Österreich, verzeichnet großes Interesse an der neuen wandhängenden Wärmepumpe geoTHERM mini. Wenige Wochen nach der ersten Messepräsentation sind bereits zahlreiche Projekte in der Pipeline. Die neue Heizungs-, Kühlungs- und Warmwasser-Lösung kommt bereits beispielsweise bei einem Neubau in Niederösterreich zum Einsatz. „Immer mehr Planer und Besitzer von Mehrparteienhäusern zeigen Interesse an der nachhaltigen geoTHERM mini Wärmepumpe“, sagt Dr. Christian Herbinger, Geschäftsführer der Vaillant Group Austria. Gerade Wohnungen in Mehrparteienhäusern können in Neubau und Sanierung durch den Einsatz der geoTHERM mini erstmals mit zukunftsweisender, sauberer und nachhaltiger Wärmepumpentechnologie ausgestattet werden. „Mit unserer Marktneuheit können sie einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz leisten“, so Herbinger weiter.



Erste Projekte

Die neue geoTHERM mini ist ab Juli lieferbar und kann sofort bestellt werden.

„Im Rahmen des Wohnbauprojekts, Elysium Garten‘ in Sieghartskirchen bei Tulln werden 62 Wohnungen mit der geoTHERM mini ausgestattet“, sagt Franz Schweighofer, Geschäftsführer der Renewable Energy Systems GmbH und Planer der Energietechnik und Haustechnik von „Elysium Garten“. Die baurechtliche Genehmigung der hochwertigen Wohnhausanlage mit großzügigen Gartenanlagen sei bereits vorhanden und der Baubeginn ist für den kommenden Herbst angesetzt.

Anstelle der ursprünglich geplanten Tiefenbohrungen und großen Wärmepumpen sollen im „Elysium Garten“ Vaillant geoTHERM mini kombiniert mit Pufferspeichern und Luftwärmepumpen zum Einsatz kommen. Diese bringen das zirkulierende Wasser auf eine Vorlauftemperatur von 20° Celsius. Mit dem Wasser werden die neuen geoTHERM in den Wohnungen versorgt. Diese übernehmen dann sowohl die Brauchwasseraufbereitung als auch die Heizung und Kühlung der Wohneinheiten. „Damit wird eine enorme Effizienz erzielt“, sagt Schweighofer. Ergänzt wird die Anlage auch noch durch eine Eigenstromanlage zur Gewinnung des benötigten Stroms. Gesteuert werden alle Anlagen über das RES ECDS Energiemanagementsystem, wodurch der Bedarf an Strom aus dem öffentlichen Netz auf ein Mindestmaß reduziert wird.



„Der Bauträger hatte ein ganz klares Ziel vor Augen: Er wollte eine energieautonome Struktur schaffen und ein hocheffizientes Versorgungssystem für Wärme und Kälte sowie möglichst niedrige Fixkosten für die Käufer. Mit der geoTHERM mini gelingt uns das“, ergänzt Schweighofer. Aufgrund der Bauweise gebe es nahezu keine Energieverluste.



Auch Dipl.-Ing. Dr. Peter Holzer, Geschäftsführer von IPJ - Ingenieurbüro P. Jung GmbH in Wien ist von der „mini“ überzeugt: „Die neue Wärmepumpe von Vaillant eröffnet eine bisher nicht dagewesene Möglichkeit, bei bestehenden Wohnungen hin zu erneuerbaren Energieträgern in Bestandsgebäuden. Diese neue Technologie bietet auch Chancen für klimaneutrales Kühlen, was angesichts des rasant stattfindenden Klimawandels eine besondere Qualität ist.“



Die Vaillant Marktneuheit im Detail

Die neue Vaillant geoTHERM mini Wärmepumpe ist äußerst platzsparend. Sie wird wie eine Kombitherme an der Wand montiert, funktioniert mit Strom und kommt ohne jegliche fossile Energie aus.



Unterschiedliche Systemlösungen erlauben Gerätekaskaden von bis zu 50 Wohnungen. Als klimafreundliche Wärmequelle erneuerbarer Umgebungswärme können z.B. Luft, Tiefensonden, Wasserbrunnen, Flächenkollektoren aller Art, aber auch eher untypische Wärmequellen wie etwa Niedertemperatur-Fernwärme und auch Abwärme aus industriellen Prozessen genutzt werden. „Unsere Experten haben maßgeschneidert Systemlösung für die Anforderungen im großvolumigen Wohnbau entwickelt, die einzigartig am Markt sind“, betont DI Andreas Kahr, Leiter Heat Pump Business Development der Vaillant Group Austria.

Wegweisende Vaillant Innovation

In Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten eignet sich die neue Vaillant Wärmepumpe ideal zur energetischen Sanierung. Mit ihren kompakten Abmessungen ersetzt die neue geoTHERM mini veraltete Heizgeräte schnell und unkompliziert. Diese in einzelnen Wohneinheiten installierten Wärmepumpen können an die erneuerbaren Energiequellen oder als Hybrid-Systeme angeschlossen werden.



Veraltete Heizsysteme großer Mehrparteiengebäude können damit wirtschaftlich auf ein besonders umweltfreundliches Heizsystem umgestellt werden.

Eine der Systemlösungen besticht ganz besonders durch ihre Effizienz: die geoTHERM mini mit der Energiequelle Luft. Gerade in dicht verbauten Gebieten scheitern geplante Sanierungen von Mehrparteienhäusern mit Wärmepumpen-Technologie oftmals an der Größe der zu installierenden Anlagen, deren Geräuschentwicklung im Betrieb oder den dafür erforderlichen Umbauten. Hier kann das neue Vaillant Konzept seine Stärke voll ausspielen: Minimale Aufstellfläche im Außenbereich (1200*785*1260 mm) neben oder auf dem Haus und flüsterleiser Betrieb (<30dB(A)).



Mit nur einer Luft-Außeneinheit, der flüsterleisen Vaillant flexoTHERM Luft Wärmepumpe mit einer Heizleistung von 17,4 kW können in Kombination mit den eingebauten geoTHERM mini Wärmepumpen bis zu 15 Wohneinheiten versorgt werden.



„Wir haben unsere Luftwärmepumpen für den Außeneinsatz bei kleineren Gebäuden über Jahrzehnte optimiert. Die neue Kombination mit der innovativen Wohnungswärmepumpe geoTHERM mini eröffnet nun vollkommen neue Anwendungsgebiete“, sagt Richard Poltrum, Produkt Marketing Wärmepumpe Vaillant Group Austria. Mit der geoTHERM mini wird das CO2-Aufkommen im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen halbiert. Beim Einsatz von Grünstrom oder Photovoltaik verbessert sich die CO2-Bilanz weiter. In Kombination mit Photovoltaik arbeitet das System nahezu autark.

Über Vaillant

Vaillant bietet seinen Kunden weltweit umweltschonende und energiesparende Heiz- und Lüftungssysteme, die verstärkt erneuerbare Energien nutzen. Das Produktportfolio umfasst Solarthermie- und Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Lüftungsgeräte für Niedrigenergiehäuser, Split-Klimageräte, hocheffiziente Heizsysteme auf Basis fossiler Energieträger sowie intelligente Regelungen.

Rückfragen & Kontakt:

Vaillant Group Austria GmbH

Thomas Hanke i.V.

Leiter Marketing & PR

Clemens-Holzmeister-Straße 6

1100 Wien

Telefon: +43 (0)5 – 70 50 61310

E-Mail: thomas.hanke @ vaillant-group.com

Web: www.vaillant.at



Vaillant Group Austria GmbH

Sandra Artmeier

Assistentin Marketing & PR

Clemens-Holzmeister-Straße 6

1100 Wien

Telefon: +43 (0)5 – 70 50 61608

E-Mail: sandra.artmeier @ vaillant-group.com

Web: www.vaillant.at



Foggensteiner Public Relations GmbH

Alexander Foggensteiner

Beatrixgasse 32/7

1030 Wien

Telefon: +43 (0)664 – 14 47 947

E-Mail: alexander @ foggensteiner.at

Web: www.foggensteiner.at