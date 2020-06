NEOS zu Arbeitslosenzahlen: Menschen brauchen Zukunftsperspektive

Gerald Loacker: „Die Kurzarbeit soll Jobs bewahren. Jetzt geht es darum, die Menschen wieder in Vollbeschäftigung zu bringen und Chancen für das Entstehen neuer Jobs zu schaffen ".

Wien (OTS) - „Nun thematisiert endlich auch die Regierung, wovor wir schon seit Wochen warnen: Die aktuelle Krise und damit verbundene Arbeitslosigkeit treffen junge Menschen überdurchschnittlich hart. Gleichzeitig sind es die Jungen, die Pensionswahlgeschenke und Ähnliches finanzieren müssen. Sie zahlen also doppelt.“, so NEOS-Sozial- und Arbeitsmarktsprecher Gerald Loacker zu den heute veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen. „Die Chancengerechtigkeit und der soziale Aufstieg für junge Menschen gestaltete sich schon vor der Krise als besonders schwierig. Die derzeitige Situation verschärft diese Tatsache noch zusätzlich. Jetzt geht es darum, den Menschen eine Perspektive zu geben.“

Ein Lehrlingsbonus sei zwar nett, würde das Problem aber keinesfalls lösen, zeigt Loacker auf. „Das ist nicht mehr als Homöopathie. Damit Betriebe Lehrlinge einstellen können, müssen sie in erster Linie überleben. Ein Unternehmer, der zusperren muss, weil Hilfen und Gelder für Kurzarbeit seit Monaten nicht ankommen, kann auch mit dem Lehrlingsbonus niemanden einstellen. Und hier liegt immer noch vieles im Argen: Nur ein Bruchteil der für Kurzarbeit bewilligten Gelder wurde ausbezahlt – wie die Zahlen der Arbeitsministerin selbst zeigen.“ Loacker fordert deshalb einmal mehr, die Abwicklung der Kurzarbeit in den Griff zu bekommen und in Qualifizierungsmaßnahmen zu investieren, um vor allem junge Menschen schnell wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen.

Generell vermissen die NEOS den Blick nach vorne: „Die Zukunftsperspektive für alle Unternehmen rund um Events, z.B. im Messebau oder für Reiseveranstalter ist mehr als ungewiss. Die Regierung muss deshalb an vernünftigen Qualifizierungs- und Umschulungsmaßnahmen für Personen arbeiten, deren Branche nachhaltig eingebrochen ist“, verlangt Loacker Maßnahmen über die Kurzarbeit hinaus.

