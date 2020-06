Wien Holding-Museen: Wiedereröffnung war voller Erfolg

Rund 4.500 Kulturbegeisterte besuchten am Pfingstwochenende die vier Häuser

Wien (OTS/RK) - Die vier Wien Holding-Museen – Kunst Haus Wien, Jüdisches Museum Wien, Haus der Musik und Mozarthaus Vienna – konnten am Pfingstwochenende insgesamt 4.490 Kulturbegeisterte begrüßen, die die Gelegenheit nutzten, die Museen bei freiem Eintritt zu erkunden. 2.338 Menschen zog es am Pfingstsonntag in die vier Museen, am Pfingstmontag folgten weitere 2.152 Gäste.



Kunst Haus Wien – 1.617 Hundertwasser-Fans und Fotografie-Begeisterte zu Gast

Das Kunst Haus Wien konnte am Pfingstsonntag und -montag insgesamt 1.617 Gäste begrüßen. 866 Personen besuchten am Pfingstsonntag das Museum, das mit der aktuellen Ausstellung „Alec Soth. Photography is a Language“ erstmals eine umfassende Personale des großen amerikanischen Magnum-Fotografen zeigt. Am Pfingstmontag erkundeten 751 Personen Österreichs erstes grünes Museum, das auch das Museum Hundertwasser mit der Dauerausstellung des Mitbegründers, Öko-Pioniers und Künstlers Friedensreich Hundertwasser beherbergt. Am Wiedereröffnungs-Wochenende überzeugte das Museum auch mit einem speziellen Sonderprogramm für BesucherInnen, darunter ein Kunstfrühstück, Ausstellungsgespräche, eine Weinprobe und ein Kinderprogramm.



Jüdisches Museum Wien – 1.374 Kultur-Interessierte kamen

Insgesamt 1.374 BesucherInnen begeisterten sich am Wiedereröffnungs-Wochenende für das Jüdische Museum Wien. 473 Interessierte besuchten am Pfingstsonntag das Museum in der Dorotheergasse, wo derzeit die Ausstellung „Die Ephrussis. Eine Zeitreise“ das Publikum begeistert. 130 BesucherInnen erkundeten hingegen das Museum Judenplatz mit der Ausstellung „Lady Bluetooth. Hedy Lamarr“. Am Pfingstmontag besuchten insgesamt 771 Gäste die beiden Museumsstandorte, davon 512 das Palais Eskeles in der Dorotheergasse und 259 das Museum Judenplatz. Ein besonderes Highlight am Wiedereröffnungs-Wochenende war der Besuch des österreichischen Oberrabbiners Paul Chaim Eisenberg, der unter dem Titel „Ask the Rabbi!“ Besucherfragen beantwortete. Für Kinder und Familien wurde ein kreatives Programm rund um die Feiertage Schawuot und Pfingsten geboten.



Haus der Musik – 914 Gäste besuchten das Klangmuseum

Das Haus der Musik als modernes, interaktives Erlebnismuseum konnte am Wiedereröffnungs-Wochenende insgesamt 914 BesucherInnen verzeichnen. Der erste Museumsbesucher wurde von Haus der Musik-Direktor Simon Posch persönlich begrüßt und erhielt einen Blumenstrauß sowie ein Goodie-bag. Insgesamt erkundeten am Pfingstsonntag 589 Personen die faszinierende Welt der Musik und Klänge. Am Pfingstmontag erforschten 325 BesucherInnen das Museum, das mit dem neuen „Sonotopia Universe“ ein beindruckendes Virtual Reality-Klanglabor bietet, in dem man sein eigenes Klangwesen erschaffen kann. Auch die bekannten interaktiven Klassiker wie das „Walzer-Würfelspiel“, „Namadeus“ oder der „Virtuelle Dirigent“ sowie die Beethoven-Specials anlässlich des Beethovenjahres 2020 begeisterten die BesucherInnen.



Mozarthaus Vienna – 585 Gäste tauchten in Mozarts Welt ein

Am Pfingstsonntag besuchten 280 Personen das Mozarthaus Vienna, in dem sich die einzige Wiener Wohnung Mozarts befindet, die bis heute erhalten ist. Am Pfingstmontag erkundeten 305 Gäste das Museum, das Mozartfans jeder Altersstufe eine umfassende Präsentation der Zeit, in der Mozart lebte und der wichtigsten seiner Arbeiten bietet. Auch die aktuelle Sonderausstellung des Museums „Die Trias der Wiener Klassik: Haydn – Mozart – Beethoven. Gemeinsamkeiten – Parallelen – Gegensätze“, in Kooperation mit der Internationalen Joseph Haydn Privatstiftung Eisenstadt, die an Hand von ausgewählten Themenbereichen sowie Objekten und Texten diesen drei Giganten der Musikwelt nachspürt, begeisterte die BesucherInnen. (Schluss)



