mjam neuer Partner beim jö Bonus Club

Ab sofort können alle 3,8 Millionen jö Mitglieder bei einer der größten Online-Bestellplattformen für Essen in Österreich Bonuspunkte sammeln und einlösen

Wien (OTS) - Kurz nach dem ersten Geburtstag und einem äußerst erfolgreichen Jahr des jö Bonus Club, können sich die jö Mitglieder über ein noch vielfältigeres Partnernetzwerk freuen: Der jö Bonus Club begrüßt mjam als 15. Partner. „Uns ist es ein großes Anliegen, für unsere Mitglieder die Sammel- und Einlösemöglichkeiten bei attraktiven Partnern laufend zu erweitern. Mit mjam konnten wir, gerade in den aktuell herausfordernden Zeiten, einen wichtigen Partner zur Stärkung der heimischen Gastronomie gewinnen“ freut sich Mario Günther Rauch, Geschäftsführer des jö Bonus Club. „Das beste Angebot für die individuellen Bedürfnisse all unserer Kunden anzubieten steht nicht nur bei uns im Mittelpunkt, sondern auch bei mjam. Daher ist es eine große Freude für uns, dass nun alle unsere jö Mitglieder bei der Bestellung in ihrem Lieblingsrestaurant mit ihrer jö Karte gleichzeitig auch Ös sammeln oder einlösen können“ so Ulrike Kittinger, Geschäftsführerin des jö Bonus Club.

mjam ist die erste Online-Bestellplattform für Essen in Österreich, die mit dem jö Bonus Club zusammenarbeitet. Seit dem 2. Juni können alle Österreicherinnen und Österreicher auf www.mjam.at oder per App eine große kulinarische Auswahl bei mehr als 3.000 Partner-Restaurants bestellen, nach Hause liefern lassen und dabei Ös sammeln. Artur Schreiber, Geschäftsführer von mjam: „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit dem jö Bonus Club! Als erste Essens-Bestellplattform in Österreich können die Kunden beim Bestellen von Pizza, Pasta, Burger und Co. jetzt von einer Vielzahl an jö Rabattaktionen und Prämien profitieren.“

Über den jö Bonus Club

Der jö Bonus Club wurde 2018 als eigenständiges Unternehmen der REWE Group in Österreich etabliert und ist das händler- und branchenübergreifende Multipartnerprogramm in Österreich. Mit nur einer Kundenkarte, der jö Karte bzw. der jö App, können die über 3,8 Millionen Clubmitglieder in ganz Österreich seit Mai 2019 beim Einkauf „Ös“ sammeln und diese für zahlreiche Vorteile bei allen teilnehmenden Partnern einlösen. Die Zusammenarbeit von teilnehmenden ADEG Kaufleuten, BAWAG P.S.K., BILLA, BILLA Reisen, BIPA, Interio, LIBRO, MERKUR, mjam, OMV, PAGRO DISKONT, PEARLE, PENNY, VERBUND und ZGONC macht den jö Bonus Club zum größten Kundenclub Österreichs. Weitere Informationen unter http://jö-club.at und http://facebook.com/joebonusclub

