Schwarz/Greco: Bund investiert in den Schulausbau in Währing

Währing ist und bleibt der Schulbezirk Wiens - Erweiterung und Funktionssanierung des BG Klostergasse

Wien (OTS) - Die Bundesregierung investiert mit dem Schulentwicklungsprogramm 2020 (SCHEP) in den nächsten zehn Jahren rund 2,4 Milliarden Euro für Neubau, Erweiterung und Sanierung von Bundesschulen. „Besonders der Bezirk Währing wird von diesem Investitionspaket profitieren. Ich freue mich, dass Währing als Familien- und Schulbezirk somit weiterhin ein starker Standort für Bildung und Weiterbildung bleibt", so Kasia Greco, ÖVP-Kandidatin zur Bezirksvorsteherin in Währing.

„Die geplanten Projekte der Bundesregierung sind ein wichtiger Impuls für Wien. Wien wird aufgrund der Investitionen der Bundesregierung auch weiterhin der Nachfrage einer stark wachsenden Stadt gerecht“, so VP-Wien Bildungssprecherin Sabine Schwarz. Gemeinsam mit der Umwidmung des Semmelweisklinik-Areals für Bildungszwecke ist der Ausbau der Klostergasse ein weiterer Erfolg in der Liste der langjährigen Forderung der neuen Volkspartei Wien, in Bildung zu investieren und somit der Wiener Jugend die optimalen Voraussetzungen für ihre Zukunft zu sichern.

Das neue Schulentwicklungsprogramm 2020 (SCHEP) sieht für Währing die Erweiterung und Funktionssanierung des BG Klostergasse vor. „Für den Schulstandort ist diese Maßnahme eine wichtige Investition für die Schülerinnen und Schüler. Nun muss die bauliche Erweiterung rasch vollzogen werden", so Kasia Greco und Sabine Schwarz. Im Zuge des Projektes sollen auch die im SCHEP definierten Schwerpunkte Nachhaltigkeit und Digitalisierung umgesetzt werden. Die neue Volkspartei Währing fordert die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen an allen Schulen Währings. „Währing braucht dringend eine öffentliche Sport- und Turnhalle für die Jugend, Familien und unsere Seniorinnen und Senioren. Die Erweiterung am BG Klostergasse muss zur Umsetzung dieser Forderung genutzt werden“, schließt Kasia Greco ab.



