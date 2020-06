Grüne Hernals: Karin Prauhart Spitzenkandidatin im Bezirk für Wien Wahl 2020

Wien (OTS) - Karin Prauhart wurde bei der Listenwahl des Bezirks zur Grünen Spitzenkandidatin für die Wien Wahl 2020 gewählt. Prauhart ist seit 2010 Grüne Bezirksrätin und für die Bereiche Bauen, Umwelt und Bezirksentwicklung verantwortlich. Sie ist langjährige Elternvertreterin in Hernals uns war bis 2016 Obfrau des Elternvereins in der Geblergasse, Sprecherin der BI „Rettet den Schulhof Geblergasse“ und Macherin von Regen.Wald (Wiener Schatten), einer Rauminstallation am Dornerplatz 2015 und 2016.

Insgesamt wurden die ersten 12 Plätze der Liste für die Wien Wahl gewählt. Prauhart: „Wir haben eine neue Liste aus erfahrenen Bezirksrät*innen und neuen Mandatar*innen gewählt, die unsere Organisation auf der Ebene der Bezirkspolitik vertreten werden. Ich freue mich, im Herbst nach der Wien Wahl mit einem Team anzutreten, das Erfahrung, Professionalität und neuen Schwung in unsere Arbeit bringt“.

Zu den zentralen Themen der Grünen Hernals gehören der Einsatz für eine Begegnungszone in der Kalvarienberggasse mit viel Bäumen, Schatten und Verkehrsberuhigung, für einen lebenswerten Elterleinplatz, der nach dem Anschluss an die U5 mit Bürger*innenbeteiligung neu gestaltet werden soll, und einer Park & Bike Lane mit Wasserspielen, Brunnen und Sitzbänken, die sich wie ein grünes Band durch Hernals ziehen und Gemeinschaftsgärten und Spielplätze vom Gürtel bis zum Wienerwald bieten soll.





