ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“-Premiere „Leben am Grundlsee“, „Land der Berge“-Doppel u. a. mit „Hüttengeschichten“

Außerdem: Manuel Rubey und Elena Wolff in „Dinner für Zwei“, tagsüber „ORF III LIVE: Requiem für Bischof Johann Weber“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Mittwoch, dem 3. Juni 2020, in „ORF III LIVE“ um 8.00 Uhr den „Evangelischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche Oberwart“. Das „Requiem für Bischof Johann Weber“, der am 23. Mai im Alter von 93 Jahren verstarb, sowie die Beisetzung in der Bischofsgruft zeigt ORF III um 13.15 Uhr live aus dem Grazer Dom. ORF Steiermark überträgt das Requiem parallel in ORF 2. Regie führt Klaus Wachschütz.

Im Hauptabend steht die neue „Heimat Österreich“-Doku „Leben am Grundlsee“ (20.15 Uhr) von Burkhard Stanzer auf dem Programm. Kaum wo verdichtet sich alles, das nach Salzkammergut aussieht, so stark wie am Grundlsee. Unweit von Bad Aussee gelegen bietet das Gewässer ein beeindruckendes Panorama und gleichzeitig ein völlig naturbelassenes Ambiente. Seine Trinkwasserqualität ist dem größten See der Steiermark viel wert. Entsprechend verbunden und traditionsbewusst leben die Menschen hier. Sie gehören einfach zum Gesamtbild des Grundlsees dazu und machen verständlich, warum die Uhren hier vielleicht noch ein wenig entspannter gehen.

Anschließend folgen in „Land der Berge“ die Dokus „Hüttengeschichten – Leben mit einem Denkmal“ (21.05 Uhr) und „Tirols höchste Gipfel und schrägste Schutzhütten“ (21.55 Uhr).

Das „Dinner für Zwei“ (22.25 Uhr) ist dieses Mal wieder äußerst prominent besetzt: Christoph Fälbl bittet die Schauspieler und Kabarettisten Manuel Rubey und Elena Wolff zu Tisch. Zum Abschluss des Abends steht noch Teil eins von „Lukas Resetarits: Schmäh“ (23.00 Uhr) auf dem Programm von ORF III.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at