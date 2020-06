Switzerland is calling

Vorfreude schüren mit Videocall-Hintergründen der schönsten Schweizer Orte

Wien/Zürich (OTS) - Die Regierungen von Österreich und der Schweiz haben es beschlossen: Am 15. Juni gehen die Grenzen zwischen den Ländern wieder auf. Damit wird der Urlaub im Nachbarland möglich. Zur Inspiration und um die Vorfreude bereits im Büroalltag zu schüren, stellt Schweiz Tourismus Videocall-Hintergründe mit den schönsten Schweizer Orten entlang der Grand Tour of Switzerland zur Verfügung – für Zoom, Skype oder Microsoft Teams. Verbunden ist die Aktion mit einem Wettbewerb: Schweiz-Fans aus dem Inland, Deutschland, Österreich, Frankreich und aus dem Vereinigten Königreich können von sich selbst ein Bild mit einem der angebotenen Hintergründe einschicken und an der Verlosung für einen Roadtrip auf der Grand Tour of Switzerland teilnehmen.

Ihre Natur steht in voller Blüte und die Schweizer Berge, Seen und Alpenpässe locken für ausgiebige Wanderungen oder Fahrradtouren. Jetzt dürfen Einheimische und bald auch wieder Gäste aus Europa die Schweiz in ihrer ganzen Vielfalt erleben. Zur Inspiration und um die Vorfreude zu schüren, setzt Schweiz Tourismus die Aktion „Switzerland is calling“ treffenderweise dort um, wo sich jeder heute fast täglich befindet: in den Videocalls.

Egal ob Zoom, Skype oder Microsoft Teams, das gemeinsame Arbeiten und Leben via Kamera gehört seit einigen Wochen zum Alltag. Schweiz Tourismus stellt 24 Videocall-Hintergründe aus der ganzen Schweiz zur Verfügung – von den Rebbergen des Genfersees, über die mediterran anmutenden Ufer des Vierwaldstädtersees bis hin zum Gotthardpass – und ruft auf Social Media zum Mitmachen auf. Entwickelt wurde die Idee von der Werbeagentur Jung von Matt/Limmat.

Wer eines der Bilder als Hintergrund im Videocall nutzt und einen Screenshot davon via Direct Message auf den Social Media-Kanälen an Schweiz Tourismus schickt, nimmt an der Verlosung teil. Wöchentlich wird so unter den Teilnehmenden ein Abschnitt der Grand Tour of Switzerland verlost. Die Aktion läuft in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Frankreich und dem Vereinigten Königreich bis zum 12. Juni 2020. Teilnahme unter: www.myswitzerland.com/calling

