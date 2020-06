MuslimInnen spenden über 15.000€ an COVID-19 Krankenhaus in Italien

Es ist schwer die richtigen Worte zu finden, um unseren Dank, an all jene die sich entschlossen haben mit Spenden unser Krankenhaus zu unterstützen, auszudrücken. In diesen schwierigen Zeiten war es eine Erleichterung zu wissen, dass es jemanden gab der an uns gedacht hat.

Chefarzt für Innere Medizin, Santissima Trinità Krankenhaus (Provinz Bergamo)

