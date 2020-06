„Mein Favorit!“: Dachgleiche bei Niedrigenergie-Neubau

Verkaufsstart für 25 Eigentumswohnungen und exklusives Penthouse in 1100 Wien

Wien/Graz/Salzburg/Linz (OTS) - Ende Mai wurde beim Niedrigenergiehaus in der Van-der-Nüll-Gasse 78 (1100 Wien) – wie in Corona-Zeiten so üblich – ohne Gleichenfeier das Gleichengeld übergeben. Der Verkauf der 25 Eigentumswohnungen durch IMMOfair läuft bereits erfolgreich an.

Es war eine kleine Runde, die sich Ende Mai in der Van-der-Nüll-Gasse 78 in Favoriten zusammengefunden hatte. Anlässlich der Dachgleiche überreichte Bauherr Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, dem Polier Philipp Bleier die Kuverts mit dem Gleichengeld. „Leider können wir keine Gleichenfeier abhalten, aber ich freue mich sehr, dass wir trotz Corona-Zeiten mit unserem Neubauprojekt voll im Zeitplan liegen.“, bedankte sich Schmidt bei den rund 70 Bauarbeitern und dem Bauunternehmer DI Markus Handler, Geschäftsführer von Handler Bau.

Inmitten von Favoriten setzt die 3SI Immogroup mit diesem Niedrigenergie-Neubau ein weiteres Zeichen als nachhaltiger Bauträger. Bis Herbst 2020 sollen die insgesamt 25 Eigentumswohnungen mit 39 bis 136 Quadratmetern Wohnfläche fertiggestellt werden. „Die Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern sind für Singles und Familien, aber auch Anleger bestens geeignet“, berichtet Gerhard Klein, Geschäftsführer des Maklerunternehmens IMMOfair, das die Vermarktung des modernen Neubaus übernommen hat: „Wir haben bereits zahlreiche Interessenten für einzelne Wohnungen; besonders attraktiv sind natürlich die Eigengärten im Erdgeschoß, die Balkone und die weitläufige Dachterrasse im Penthouse. Aber auch die gute Lage des Hauses und die hervorragende Infrastruktur, besonders die Dichte an Bildungseinrichtungen, überzeugt.“ In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Kindergärten (privat und öffentlich), Volksschulen, das BRG Grg10 Ettenreichgasse und die HTL Wien 10, sowie die Pädagogische Hochschule und der FH Campus Wien. Das in nur 10 Minuten erreichbare weitläufige Naherholungsgebiet Wienerberg bietet mit seinen Wiesen, Teichen, Spazier- und Laufwegen sowie dem Golfplatz innerhalb nur weniger Minuten eine kurze Auszeit vom städtischen Trubel.

Noch verfügbar ist derzeit das exklusive Penthouse, das mit seiner über 50 Quadratmeter großen Dachterrasse und einem herrlichen Weitblick über Wien beeindruckt. Mit dem Lift gelangt man direkt in den lichtdurchfluteten Wohnraum mit integrierter Küche. Eine Klimaanlage und außenliegende Rollläden bei den Dachflächenfenstern sorgen auch an heißen Sommertagen für angenehme Temperaturen im durchdachten Niedrigenergiehaus.

Weitere Informationen:

https://www.meinfavorit.at/

www.3si.at

www.immofair.at

Über die 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup bildet das Dach für ein Familienunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Kauf und der Revitalisierung von Zinshäusern, sowie der Neugestaltung von Dachböden. Ab 2012 kam mit der Investition in Hotels mit künstlerischem Flair ein weiterer Geschäftszweig hinzu. Im Jahr 2015 stieg die 3SI Immogroup auch in das Neubaugeschäft ein. Und 2016 wurde mit der Marke ImmoMarie (www.immomarie.at) auch die Digitalisierung des Immobiliengeschäfts intensiviert.

Ein weiteres Geschäftsfeld ist der Kauf und Betrieb von Hotels in Wien. Der Familienbetrieb beschäftigt derzeit 30 MitarbeiterInnen. Bereits 1980 legte Harald Schmidt mit dem Kauf der ersten Immobilie den Grundstein für das heutige Unternehmen, dessen Geschäfte er gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Michael und Claus führt.

Über IMMOfair:

Als Immobilienvermittler mit Sitz in Wien deckt IMMOfair die komplette Bandbreite in der Immobilienbranche ab: Von der Immobiliensuche über den Objektverkauf bis zur Bauplanung und Objektentwicklung. Dank kontinuierlicher Beobachtung und Auswertung der Veränderungen auf dem Immobilienmarkt verfügen die erfahrenen Makler über detaillierte Kenntnisse zu Preisentwicklung, Trends und Anforderungen.

