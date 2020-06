Jetzt geht’s los! Bundesliga live im ORF startet mit Salzburg – Rapid

Am 3. Juni um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Der Bundesliga-Fußball rollt wieder im ORF-Fernsehen, insgesamt zeigt ORF 1 gleich 15 Live-Spiele, zehn aus der Meistergruppe und fünf aus der Qualifikationsgruppe. Los geht es am Mittwoch, dem 3. Juni 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 mit dem Schlager Salzburg – Rapid. Kommentator ist Thomas König, um die Analyse kümmern sich Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer.

Jeweils am Sonntag um 16.45 bzw. am Mittwoch um 20.15 Uhr (Meistergruppe) bzw. am Samstag um 16.45 Uhr (Qualifikationsgruppe) berichtet ORF 1 live. Alle Tore und die besten Szenen aus der Bundesliga und der Zweiten Liga zeigt ORF 1 zudem immer am Dienstag nach der „ZIB Nacht“ um ca. 23.15 Uhr und am Mittwoch, Samstag und Sonntag unmittelbar nach den Live-Spielen in ORF 1. Die Highlights jener Spiele, die am Sonntag um 19.30 Uhr angepfiffen werden, zeigt ORF 1 anschließend an den ORF-1-Hauptabendfilm.

ORF-1-Fahrplan Meistergruppe

Mittwoch, 3. Juni, 20.15 Uhr: Salzburg – Rapid

Sonntag, 7. Juni, 16.45 Uhr: WAC – LASK

Mittwoch, 10. Juni, 20.15 Uhr: Sturm – Salzburg

Sonntag, 14. Juni, 16.45 Uhr: Rapid – WAC

Mittwoch, 17. Juni, 20.15 Uhr: LASK – Sturm

Sonntag, 21. Juni, 16.45 Uhr: Rapid – Hartberg

Mittwoch, 24. Juni, 20.15 Uhr: Rapid – Salzburg

Sonntag, 28. Juni, 16.45 Uhr: LASK – WAC

Mittwoch, 1. Juli, 20.15 Uhr: Rapid – LASK

Sonntag, 5. Juli, 16.45 Uhr: noch offen

ORF 1-Fahrplan Qualifikationsgruppe

Samstag, 6. Juni,16.45 Uhr: Altach – Tirol

Samstag, 13. Juni, 16.45 Uhr: Mattersburg – Austria

Samstag, 20. Juni, 16.45 Uhr: Altach – Admira

Samstag, 27. Juni, 16.45 Uhr: Austria – St. Pölten

Samstag, 4. Juli, 16.45 Uhr: noch offen

Übertragungen gemäß Corona-Präventionskonzept

Der ORF hält sich bei der Umsetzung aller TV-Übertragung strikt an die Maßnahmen und Vorgaben des vom Gesundheitsministerium genehmigten Präventionskonzepts. Alle an der Übertragung Beteiligten aus Redaktion und Technik werden mit Mund-Nasen-Schutz ausgerüstet – oder agieren wie im Fall der Kommentatoren und Kokommentatoren bzw. Interviewer mit Gesichtsvisier, Plexiglas oder entsprechendem Abstand.

Umfassende Berichterstattung in sport.ORF.at, ORF-Fußball, der ORF-TVthek und im TELETEXT

sport.ORF.at, ORF-Fußball und ORF-TVthek liefern den Fans im Web und via App topaktuelle und multimediale Packages. Laufend neue Storys rund um Clubs und Spiele, spannende Hintergrundinfos und Analysen, umfangreiches Tabellen- und Statistik-Material, interessante Social-Media-Postings u. v. m. sorgen dafür, dass Fußball-Begeisterte jederzeit und überall via PC, Laptop, Tablet oder Smartphone immer auf dem neuesten Stand in puncto Bundesliga sind. Und man kann via Live-Stream auch direkt bei den ORF-Übertragungen der Bundesliga-Spiele mit dabei sein. Die ORF-TVthek liefert außerdem noch Video-on-Demand-Highlights der Spiele. Auch der ORF TELETEXT informiert seine Leserinnen und Leser im Rahmen seiner Sportberichterstattung täglich aktuell in Storys und Analysen sowie mit einem umfassenden Tabellen- und Statistik-Bereich über das Geschehen.

