Kanzleramtsministerin Edtstadler: Kein Platz für Antisemitismus in Politik und Gesellschaft

Wien (OTS) - „Österreich hat nach den grauenhaften Verbrechen der Shoah eine besondere historische Verantwortung. Der Antisemitismus in unserem Land ist jedoch im Steigen und hat sich seit 2014 mehr als verdoppelt. Gerade vor diesem Hintergrund müssen wir als Gesellschaft, aber auch in der Politik, alles daransetzen, diesen Tendenzen entschieden entgegenzuwirken“, so Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler am Dienstag.

Sollten sich die kolportierten Zitate von Heinz-Christian Strache als echt herausstellen, so ist das „Antisemitismus der übelsten Sorte und auf das Schärfste zu verurteilen.“

Es müsse allen klar sein, so Edtstadler abschließend: „Für Antisemitismus gibt es keinen Platz in Gesellschaft und Politik.“

Rückfragen & Kontakt:

Eberhard Blumenthal

Pressesprecher der Bundesministerin

+43 1 53 115 -

eberhard.blumenthal @ bka.gv.at