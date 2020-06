VP-Schwarz: „Herbert Kickl scheint alles gewusst zu haben“

Bilder zeigen, Kickl hat Strache-Lebensstil mitgelebt

Wien (OTS) - „Spätestens durch die von der Kronen Zeitung veröffentlichten Bilder, die Herbert Kickl im Privatjet mit HC Strache zeigen, wird eines klar: Der FPÖ-Klubobmann wusste nicht nur von Straches luxuriösem Lebensstil, welcher zu großen Teilen durch die FPÖ finanziert wurde. Der sich immer als bescheiden und bodenständig gebende Kickl hat diesen in vollen Zügen mitgelebt“, zeigt sich die stv. Generalsekretärin, Gaby Schwarz, über die damalige Entscheidung der Volkspartei, dass Herbert Kickl, der ehemalige Generalsekretär der FPÖ als Innenminister nicht weiter tragbar ist, bestätigt.

„Sehr unglaubwürdig scheint, dass Herbert Kickl in seiner damaligen Funktion als Generalsekretär der FPÖ angibt, nichts von Straches Besuch bei Waffenproduzent Gaston Glock gewusst zu haben, obwohl die beiden im gleichen Privatjet gesessen sind. Erinnerungslücken scheinen nach Bekanntwerden der Ibiza-Affäre rund um Strache und Gudenus auch bei Herbert Kickl Gefallen gefunden zu haben“, so die stv. Generalsekretärin.

Zusammenfassend betont Schwarz: „Der für die Lockerung des Waffengesetzes zuständige Herbert Kickl gibt an, weder von dem Treffen mit dem Waffenproduzenten Gaston Glock gewusst zu haben, noch an diesem Treffen teilgenommen zu haben. Zur Verwunderung aller ist er nur scheinbar im selben Privatjet mit Parteiobmann Strache gesessen. Glaubwürdigkeit sucht man in den Reihen der FPÖ vergeblich.“

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/