„Operation-to-go“ – tagesklinische Eingriffe in Zeiten von Corona stark gefragt

Mit 2. Juni 2020 geht die operative Tagesklinik im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien wieder in Betrieb

Ob eine Operation tagesklinisch möglich ist, wird mit jedem einzelnen Patienten und dem behandelnden Ärzteteam entschieden Prim. Dr. Johann Blasl, Leiter der Anästhesie & der operativen Tagesklinik im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien 1/2

Eine minimal-invasive Operation hat nicht nur kosmetische Vorteile, die Patientinnen und Patienten haben deutlich geringere Wundschmerzen und erholen sich schneller von dem Eingriff Prim. Univ.-Prof. Dr. Alexander Klaus, Leiter der Chirurgie im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien 2/2

Wien (OTS) - In Zeiten von Corona mehren sich die Anfragen von Patientinnen und Patienten, die sich explizit einen tagesklinischen Eingriff wünschen. Mit der Öffnung der operativen Tagesklinik kommt das gemeinnützige Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien, Fachklinik für den gesamten Verdauungstrakt, im 6. Bezirk dem Wunsch nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt entgegen. Chirurgisch sind z. B. Gallenblasenentfernungen, Leistenbruch-Operationen oder ausgewählte proktologische Eingriffe (Hämorrhoiden, Analfisteln,…) möglich. Die Urologie operiert ebenfalls tagesklinisch. So werden z. B. verschiedene Eingriffe am äußeren Genital tagesklinisch durchgeführt. Die Eingriffe werden wie stationäre Operationen von den Krankenkassen übernommen.



Mit rund 1.000 tagesklinischen Eingriffen jährlich hat das Team im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien, Vinzenz Gruppe. umfangreiche Erfahrungen bei der „Operation-to-go“. Bereits 2014 wurden hier die ersten tagesklinischen Gallenblasenentfernungen in Österreich durchgeführt. Patientinnen und Patienten werden morgens ambulant aufgenommen und nachmittags in die häusliche Pflege entlassen. Möglich macht dies neben der hohen Spezialisierung auf minimal-invasiven OP-Methode die große Expertise mit lokalen Anästhesieverfahren. “Eine minimal-invasive Operation hat nicht nur kosmetische Vorteile, die Patientinnen und Patienten haben deutlich geringere Wundschmerzen und erholen sich schneller von dem Eingriff“ , erklärt Prim. Univ.-Prof. Dr. Alexander Klaus, Leiter der Chirurgie im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien.

Gesundheitliche Voraussetzungen

„Ob eine Operation tagesklinisch möglich ist, wird mit jedem einzelnen Patienten und dem behandelnden Ärzteteam entschieden“ , so Prim. Dr. Johann Blasl, Leiter der Anästhesie sowie der Tagesklinik im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien, der durch die große Erfahrung in lokalen Anästhesieverfahren für eine besonders schmerzarme postoperative Periode sorgt. Entscheidend für eine tagesklinische OP ist neben der gesamtgesundheitlichen Verfassung auch die Verlässlichkeit der Patientin bzw. des Patienten sowie Sicherstellung der Betreuung zu Hause. Weitere Informationen www.bhswien.at/leistungsspektrum/tagesklinik

