TPA Gruppe gewinnt Real Estate Brand Award 2020

Wien (OTS) - Die stärksten Marken der europäischen Immobilienwirtschaft wurden am 28. Mai 2020 mit dem begehrten Marken-Diamanten prämiert. Das renommierte Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen gewinnt in der Kategorie „Strongest Brand: Austria Consultants“ bereits zum achten Mal. Die Verleihung fand dieses Jahr digital über einen Online-Stream statt.

TPA Partner Leopold Kühmayer zum wiederholten Sieg „Wir freuen uns von Herzen über den 1. Platz. Wir sind mittlerweile seit Jahrzehnten sehr stark in der Immobilien-Branche, auch auf internationaler Ebene. Die Konsequenz und Authentizität, auch was die Qualität unserer Beratung betrifft, macht die Marke TPA aus.“

Die Vergabe des European Real Estate Brand Award findet im Rahmen der jährlichen Markenwertstudie des European Real Estate Brand Institute (EUREB) statt.

Hier können Sie die Bekanntgabe des Siegers in der Kategorie „Consultants“ ansehen: https://www.reb.institute/de/rankings2020/austria/consultants/

Zur Übersicht aller Länder / Kategorien: https://www.reb.institute/de/rankings2020/

Der Real Estate Brand Award

Die Studie wird vom EUREB-Institute, einer Plattform zur finanz- und verhaltenswissenschaftlichen Evaluierung von Marken der Immobilienwirtschaft, seit 2009 jährlich durchgeführt. Auf Grundlage unterschiedlicher Markenwertmodelle werden pro Jahr 1600 Marken in 47 Ländern evaluiert. In Österreich wurden mehr als 7000 Branchenexperten zu über 150 Unternehmen befragt. Mehr zum „Brand Ranking 2020" unter: www.reb.institute

Die Namen aller Nominierten sowie die kompletten Rankings für zehn internationale Märke liefert anlässlich der Award-Verleihung präsentierte „Real Estate Brand Book 2020“. Mehr Infos zum Buch unter: www.reb.institute/de/blick-ins-buch/

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

