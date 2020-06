Stress am Arbeitsplatz: Welchen Einfluss hat Corona?

Der TÜV AUSTRIA-Livestream am 18. Juni klärt auf.

Wien, Linz, Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt, Bregenz, St. Pölten (OTS) - Die Arbeitswelt lernt gerade, sich im „neuen Normal“ zurechtzufinden. Der Stressfaktor Corona wird dabei von Mitarbeiter/innen unterschiedlich stark wahrgenommen. Welche Auswirkung hat das Virus auf die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz? Einmal pro Jahr diskutieren die Experten auf dem TÜV AUSTRIA Sicherheitstag darüber, was die Schlüsselkräfte der Arbeitssicherheit zur Gefahrenminimierung bei der Berufsausübung beitragen können. Dieses Jahr bietet die TÜV AUSTRIA Akademie erstmals einen Auszug als Livestream. Das volle Programm folgt dann am 22. Oktober in Vösendorf.

Auf der Streaming-Liste

Topaktuelle Ergebnisse zum Thema Stress und Corona präsentiert der stellvertretende Leiter des Instituts für Sozialästhetik und Psychische Gesundheit an der Sigmund Freund Privatuniversität. In welchen Fällen sicherheitsrelevante Informationen persönlich oder online vermittelt werden sollen, dazu nimmt der Ombudsmann des Arbeitsinspektorats Stellung. Wie spezielle Protektoren (EXO-Skelette) den Bewegungsapparat bei physischen Belastungen unterstützen können, vorgetragen vom TÜV AUSTRIA-Experten für Maschinensicherheit, steht ebenfalls auf der Streaming-Liste.

TÜV AUSTRIA Sicherheitstag (online)

18.06.2020

TÜV AUSTRIA Sicherheitstag

22.10.2020, Eventhotel Pyramide, Vösendorf



Weitere Informationen: www.tuv-akademie.at/sicherheitstag-2020

TÜV AUSTRIA Sicherheitstag 18.6. (Auszug) - LIVESTREAM

TÜV AUSTRIA Sicherheitstag (online)

18.06.2020 - 9-11 Uhr, kostenlos

Datum: 18.06.2020, 09:00 - 11:00 Uhr

Ort: LIVESTREAM, Österreich

Url: https://www.tuv-akademie.at/sicherheitstag-2020

TÜV AUSTRIA Sicherheitstag 22.10.2020, 9-16h

TÜV AUSTRIA Sicherheitstag

22.10.2020, Eventhotel Pyramide, Vösendorf

9-16 Uhr

Datum: 22.10.2020, 09:00 - 16:00 Uhr

Ort: Austria Trend Eventhotel Pyramide

Parkallee 2, 2334 Vösendorf, Österreich

Url: https://www.tuv-akademie.at/sicherheitstag-2020

