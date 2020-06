Cynosure bringt ästhetische Plattform Elite iQ(TM) für die Haarentfernung und Hautverjüngung mittels Laser in den USA, Europa und Australien auf den Markt

Westford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Das weltweit erste Alexandrit-Nd: YAG-System wurde nun mit Skintel®aufgerüstet, dem branchenweit einzigen Melanin Reader(TM) zur individuell abgestimmten Laser-Haarentfernung für alle Hauttypen

Cynosure gab heute die Einführung der Elite iQ(TM) Plattform auf dem US-amerikanischen, europäischen und australischen Markt bekannt. Die neue Generation der ästhetischen Plattform Elite+(TM) ermöglicht schnellere Behandlungen mit höherer max. Energie im Vergleich zu den Geräten der vorhergehenden Generation. Die Elite iQ Plattform stützt sich auf Skintel®, dem einzigen Melanin Reader(TM) der Branche zur Melaninmessung in Echtzeit, um individuelle Haarentfernung mittels Laser zur dauerhaften Beseitigung von unerwünschter Behaarung für alle Hauttypen und an allen Körperstellen, einschließlich Gesicht, Rücken, Brust, Arme, Achselhöhlen, Bikinizone und Beine, anbieten zu können.

Dank der patentierten Skintel-Technologie für die Melaninmessung und Ablesung der spezifischen Hauttypen bei den Patienten zur entsprechenden Anpassung der Behandlungseinstellungen in Echtzeit, beseitigt die Elite iQ Plattform die altbekannten Probleme, mit denen Ärzte bei der Behandlung von Männern und Frauen mit dunklerem Hauttyp konfrontiert sind. 80 Prozent der Männer und Frauen weltweit lassen sich regelmäßig Körperbehaarung1 entfernen. Jetzt können sie von schnellen, einfachen und personalisierten Behandlungen profitieren, die perfekt auf den individuellen Hauttyp abgestimmt sind.

"Das Elite iQ System erfüllt die wachsende Nachfrage nach Lösungen für Haarentfernung und Hautverjüngung bei Männern und Frauen jeden Hauttyps", so Todd Tillemans, CEO von Cynosure. "Wir von Cynosure sind stolz darauf, den Bedürfnissen unserer Kunden und ihrer Patienten vorzugreifen und dass unsere branchenführende Technologie nun noch leistungsstärker, wirksamer und sicherer geworden ist."

Das Elite iQ System bietet nicht nur die personalisierte Behandlungen zur Haarentfernung, sondern ermöglicht Ärzten auch die Ausführung der gefragtesten ästhetischen Behandlungen zur Hautverjüngung und Beseitigung häufiger Hautprobleme wie unerwünschte Körperbehaarung, Couperose und Besenreiser, Sonnenschäden, Gesichtsfalten und Rasurbrand - alles auf einem System ohne chirurgischen Eingriff.

"Meine Patienten sind von der schnellen und einfachen Laser-Haarentfernung sowie den Ergebnissen begeistert - und das habe ich Elite iQ zu verdanken", so Dr. Vic Ross von der Scripps Clinic in San Diego, Kalifornien (USA). "Oft höre ich von Frauen und Männern mit dunklerer Haut, dass sie glauben, für diese Art von Behandlung nicht geeignet zu sein. Tatsächlich ist es jedoch so, dass grundsätzlich jeder geeignet ist und die Behandlung einfach und zuverlässig ist. Das intelligente Design des Bedienfeldes, einschließlich Beurteilung der Pigmentierung in Echtzeit, die dem Arzt eine optimale Einstellung der Behandlungsparameter ermöglicht, hat meiner Praxis bereits eine bevorzugte Position eingeräumt und mir noch mehr zufriedene Patienten mit außergewöhnlichen Ergebnissen gebracht."

Die Plattform der nächsten Generation bietet überdies eine verbesserte, intuitive Benutzeroberfläche mit neuem Dashbord-Design und einem integrierten Behandlungsleitfaden zur optimalen Testspot-Einstellung für die Haarentfernung, eine dynamische Bildschirmbeleuchtung zur einfachen Erkennung der aktiven Wellenlänge, vielseitige Behandlungsmöglichkeiten mit einstellbarer Pulsweite, Fluenz und Wiederholungsrate, sowie Speicherung von Einstellungen für künftige Anwendungen. Die modernisierte Plattform ist zudem mit einer Schublade ausgestattet, die von beiden Seiten aus zugänglich ist, einer Ablage für griffbereites Zubehör während der Behandlung, sowie einem neuen umlaufenden Griff für einfachere Manövrierbarkeit.

Das Elite iQ System ist in den USA; Europa und Australien erhältlich. Nähere Informationen über das Elite iQ System und seinen Anwendungsmöglichkeiten finden Sie auf www.cynosure.com/elite-iq und https://cynosure.de/produkt/elite-iq/ bzw. www.cynosureuk.com/product/elite-iq/.

Für nähere Informationen über Cynosure besuchen Sie bitte www.cynosure.com.

1 Daten für 2020. Energiebasierte ästhetische Geräte. Medical Insight, Inc. Oktober 2019.

Die ästhetische Plattform Elite iQ ist unter anderem für folgende Anwendungsgebiete geeignet: dauerhafte Haarentfernung und Behandlung von Venen, nicht-kanzeröse (gutartige) Pigmentierung, Falten, Warzen, Narben und eingewachsene Gesichtshaare. Zu den häufigen Nebenwirkungen gehören Rötung, Schwellung, Verkrustung und Schorfbildung. Andere mögliche Nebenwirkungen sind Blasenbildung, Verbrennungen, Nesselsucht sowie heller und dunkler werdende Haut. Wie bei allen medizinischen Verfahren sind nicht alle Patienten für die Behandlung geeignet. Es liegt in der ausschließlichen Verantwortung eines qualifizierten Arztes, die Eignung eines Patienten für die Behandlung zu beurteilen und die behandelten Personen über sämtliche Risiken der Behandlung, die prä- und postoperative Versorgung sowie alle anderen relevanten Informationen aufzuklären. Die Ergebnisse können im Einzelfall variieren und sind nicht garantiert.

Informationen über Cynosure

Cynosure ist weltweiter Maktführer in der ästhetischen Medizin und entwickelt, fertigt und vermarktet ästhetische Behandlungssysteme, die plastischen Chirurgen, Dermatologen und anderen Ärzten nicht-invasive und minimal-invasive Verfahren zur Hautverjüngung, Haarentfernung, Körperkonturierung, Frauengesundheit, Beseitigung von Gefäßläsionen und gutartigen pigmentierten Läsionen, Entfernung mehrfarbiger Tätowierungen, Fettreduzierung durch Laserlipolyse, Reduzierung von Cellulite, Aufhellung von durch Nagelpilz verfärbten Nägeln und Ablation der Schweißdrüsen ermöglicht. Das Produktportfolio von Cynosure umfasst eine breite Palette von Energiequellen, darunter Alexandrit-, Dioden-, Nd: YAG-, Pikosekunden-, gepulster Farbstoff- und gütegeschalteter Laser, IPL- sowie RF-Technologie. Cynosure vertreibt seine Produkte weltweit unter den Markennamen Cynosure, Palomar, ConBio und Ellman über Direktvertrieb in den USA, Kanada, Frankreich, Marokko, Deutschland, Spanien, Portugal, Großbritannien, Australien, China, Japan und Korea sowie über internationale Vertriebspartner in rund 130 weiteren Ländern. Unternehmens- und Produktinformationen finden Sie auf der Website von Cynosure unter www.cynosure.com.

