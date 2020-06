Grüne/Neßler: Psychische Unversehrtheit von Kindern in den Fokus rücken

Neu beschlossene Maßnahmen in den Bereichen Gewaltprävention und psychische Gesundheit

Wien (OTS) - Zum internationalen Kindertag macht Barbara Neßler, grüne Sprecherin für Kinder, Jugend und Familie, auf ein wichtiges Thema aufmerksam: „In Österreich fehlten noch vor der Corona-Krise circa 70.000 kassenfinanzierte Therapieplätze für Kinder. In manchen Bundesländern gibt es nach wie vor keinen Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit Kassenvertrag. Expert*innen gehen davon aus, dass die aktuelle Krisen-Situation die Lage noch verschärfen wird. Jetzt ist es an der Zeit, die im Regierungsübereinkommen angekündigten Verbesserungen im Bereich psychischer Gesundheit für Kinder und Jugendliche weiter zu forcieren“, so die Kinder- und Jugendsprecherin der Grünen, Barbara Neßler.

„Mit dem am Donnerstag im Plenum des Nationalrats eingebrachten Antrag wurden wichtige Aspekte im Bereich Gewaltprävention und Krisenmanagement ausgearbeitet und gestärkt. Dazu zählen Sensibilisierungskampagnen zu Gewalt gegen Frauen und Kinder sowie die Intention, Schulen und Lehrende bei Gewaltprävention zu unterstützen. Zu diesem Zweck setzen wir auf schulisches Unterstützungspersonal, das den Pädagogen und Pädagoginnen administrative und psychosoziale Hilfestellungen bieten wird“, führt Neßler aus.

„Die Schaffung von Therapieoptionen für Kinder und Jugendliche stellt einen weiteren Kernpunkt des Antrags dar. Gekoppelt mit einer Facharztoffensive im niedergelassenen Bereich unter anderem bei Kinder- und Jugendpsychiater*innen, haben wir einen Grundstein für notwendige Verbesserungen gelegt“, berichtet Neßler.

„Diese erfreulichen Nachrichten sollen nicht die Illusion schaffen, das jetzt alles getan ist. Vor allem im Bereich der psychologischen und psychotherapeutischen Betreuung von Kindern und jungen Menschen haben wir noch viel zu tun“, ist die grüne Kinder- und Jugendssprecherin überzeugt.

