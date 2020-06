„ORF III Kulturdienstag“: Dokupremiere „Baden wie zu Kaisers Zeiten – Körperkult von anno dazumal“

Außerdem: Föttinger, Manker und Kirchschlager in „erLesen“, „Vieler Herren Häuser: Parkhotel Schönbrunn“, „Fernsehen zum Gernsehen“

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ am 2. Juni 2020 präsentiert u. a. drei Neuproduktionen. Den Anfang macht im Rahmen von „Erbe Österreich“ die Dokupremiere von „Baden wie zu Kaisers Zeiten – Körperkult von anno dazumal“ (20.15 Uhr), gestaltet von Susanne Pleisnitzer. Mit Wiens Bädern begann im 19. Jahrhundert die Entdeckung des freien Körpers. Auch wenn die Menschen am Anfang der Bäderkultur ungefähr so bekleidet ins Wasser gingen, wie sie auch im Straßenverkehr unterwegs waren, passten sich nach und nach das Körperbild und die Badekleidung an. Der neue ORF-III-Zweiteiler zeigt, wie die Bäder in Wien und im Wiener Umland zu Spiegelbildern der Gesellschaft wurden und wie sich hier ein neues Körperverständnis entwickelte. In einer Schnitzler‘schen Welt, in der Keuschheit und Zucht geheuchelt wurden, brauchte es Zeit, bis sich die Menschen zu ihren quasi nackten Körpern öffentlich bekennen wollten. Der zweite Teil der Produktion über die „Geschichte um die Wiener Bäder“ ist am Dienstag, dem 9. Juni, um 20.15 Uhr in ORF III zu sehen.

Karl Hohenlohe erkundet danach in „Vieler Herren Häuser“ das Parkhotel Schönbrunn (21.05 Uhr) und präsentiert anschließend an der Seite von Christoph Wagner-Trenkwitz eine neue Ausgabe „Fernsehen zum Gernsehen“ (21.55 Uhr). Schließlich bittet Heinz Sichrovsky in einer neuen „erLesen“-Runde Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger, Schauspieler und Regisseur Paulus Manker sowie Opernsängerin Angelika Kirchschlager zur Diskussion. Wie geht es der Kulturwelt mit den Corona-bedingten Einschränkungen? Wie werden die neuen, nun gelockerten Maßnahmen aufgenommen und was muss noch passieren, um der Kultur wieder genügend Platz einzuräumen?

