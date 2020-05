Industrie begrüßt Fokus auf die Berufsbildung und angekündigte Prämie für Lehrbetriebe

IV-GS Neumayer: Vorschlag richtiges Signal zum richtigen Zeitpunkt – Lehre als Standbein der Industrie

Wien (OTS) - Die Industrie begrüßt den Vorschlag der Bundesregierung, die heimischen Lehrbetriebe mittels einer Lehrlingsprämie zu unterstützen. „Es ist als positives Signal zu werten, dass sich die Bundesregierung zu konkreten Maßnahmen bekennt und in der aktuellen Situation den Fokus auf die Lehre legt“, betont Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) am heutigen Sonntag. Auch die Industrie stehe zu ihrer Verantwortung in der beruflichen Bildung – die Lehrstellen in der Industrie wurden in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert – und bringe sich daher auch jetzt aktiv in die Diskussion zur Vermeidung eines massiven Gesamtrückgangs an Lehrstellen ein. „Aus diesem Grund ist eine rasche und unbürokratische Abwicklung absolut notwendig und zu priorisieren“, so Neumayer.

Die Industrie werde vom möglichen Rückgang der Lehrstellen nicht in gleicher Härte getroffen wie Gastronomie und Tourismus. Sehr wohl sieht sie sich aber in einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. „Die Lehre und weiterführende Qualifikationen sind ein bedeutendes Standbein für den Erfolg der österreichischen Industrie. Gleichzeitig ist die Attraktivierung der Berufsbildung auch ein zentraler Lösungsansatz für den Fachkräftemangel. Dieser wird zurzeit zwar überdeckt, ist aber nach wie vor vorhanden. Aus diesem Grund ist der Schritt der Bundesregierung zu begrüßen, weitere werden folgen müssen“, so Neumayer.

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Sandra Bijelic

Pressesprecherin

+43 (1) 711 35-2305

sandra.bijelic @ iv.at

https://www.iv.at/medien