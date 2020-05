Mercato Rosso – Der neue Talk mit Barbara Novak

Jetzt jeden Sonntagvormittag auf www.mercatorosso.wien als Podcast verfügbar.

Wien (OTS/SPW) - Ab sofort lädt Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, zu Gespräch und Musik auf den „Mercato Rosso“. Im traditionellen Radioformat – und als Podcast verfügbar – dreht sich hier alles um Menschen, Meinungen und eine feine Wiener Musik-Melange!

Einmal wöchentlich diskutiert Barbara Novak brennende Themen unserer Zeit mit zwei Gästen – einer Expertin bzw. einem Experten zum jeweiligen Schwerpunktthema und einer Künstlerin bzw. einem Künstler für den Blick von außen. Dazu wird Musik gespielt, vor allem von heimischen Künstlerinnen und Künstlern.

Abrufbar ist die Sendung als Podcast wöchentlich ab Sonntagvormittag über www.mercatorosso.wien.

Barbara Novak erzählt: „Aus einer Idee heraus, auch den außerordentlichen Zeiten geschuldet, wollte ich diese Sendung produzieren, um besondere Menschen, ihre Geschichten und Ansichten zu aktuellen Themen in den Fokus zu stellen. Kontroverse ist da durchaus gewollt und gern gehört! Die Neugier, ganz persönlichen Meinungen auf den Grund zu gehen, war stets auch immer einer der wichtigsten Treiber für mein politisches Engagement.“

Erste Sendung „Alles Corona! Was tun mit dem Virus?“

Die Coronakrise prägt seit Wochen unseren Alltag. Daher steht die erste Sendung ganz klar im Zeichen des Themas „Alles Corona! Was tun mit dem Virus?“. Die Studiogäste sind Dr. Christoph Wenisch, Leiter der Infektiologie am Kaiser-Franz-Josef-Spital, und der Schriftsteller, Sänger und Kabarettist, Manuel Rubey. Musik gibt es u. a. von Größen wie Peter Cornelius, Singer-Songwriterin Violetta Parisini und Liedermacher Ernst Molden aus Wien. Diese erste Sendung ist ab sofort verfügbar.

Die nächste Sendung zum Thema Arbeit – „Ka Leiberl für Hackler?“ – erscheint am 7. Juni 2020. Zu Gast ist unter anderem ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann. Das Besondere: Zuhörerinnen und Zuhörer haben für diese und alle folgenden Sendungen die Möglichkeit unter redaktion@mercatorosso.wien Fragen zum Thema und zu den Gästen zu stellen. Auch Themenvorschläge sind herzlich willkommen!

„Ich bin schon sehr gespannt auf das Feedback meiner Zuhörerinnen und Zuhörer und freue mich über jede Frage! In diesem Sinne: Schaut’s vorbei bei mir am Mercato Rosso!“, schließt Novak.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien