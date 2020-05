Schmuckenschlager: Plastikgipfel – Verwunderung über Vorgehensweise.

Am Dienstag soll über die Erreichung der vorgegebenen EU-Sammelquoten diskutiert werden – das Ergebnis steht schon fest.

Wien (OTS) - „Wenn über die Medien Tage zuvor das Ergebnis durch BM Gewessler vorgegeben wird, ohne auch nur ansatzweise alle möglichen Modelle zur Zielerreichung in vergleichbarer Tiefe betrachtet zu haben, sehe ich keinen Sinn an einem sogenannten Runden Tisch teilzunehmen“, so der Umweltsprecher der ÖVP Johannes Schmuckenschlager.

„Das Thema Pfandsystem findet sich nicht in unserem Regierungsprogramm und in Krisenzeiten ist es meiner Ansicht nach nicht angebracht über neue teure Systeme nachzudenken, die in ihrer Sinnhaftigkeit fragwürdig sind, ohne über Weiterentwicklung und Optimierung bereits hocheffizienter Sammelsysteme zu sprechen. Das ist eine sehr durchsichtige Aktion um vor der Wien-Wahl die fehlenden Sammelquoten in der Bundeshauptstadt unter Grüner Mitverantwortung zu kaschieren. Sollten ernsthafte Bemühungen zur Erreichung besserer Sammelquoten und Vorgaben der Richtlinie angestrebt werden, kann man darüber reden, jedoch nicht bei einer Scheindiskussion“, schließt Schmuckenschlager.

