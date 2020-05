FPÖ-Darmann zu „Geisterspielen“: Regierung muss Fußball-Stadien für Zuschauer öffnen!

Klagenfurt (OTS) - Nach dem gestrigen Geisterspiel beim Fußball-Cupfinale zwischen Salzburg und Austria Lustenau im Klagenfurter Wörtherseestadion erneuert der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Gernot Darmann seine Forderung, dass die Regierung Zuschauer in der Fußball Bundesliga und der 2. Liga zulassen und die Stadien öffnen muss.

„Solche unsinnigen Geisterspiele ohne Zuschauer kann niemand verstehen. Die Menschen sitzen in Gasthäusern an einem Tisch zusammen, gehen in Geschäfte einkaufen, die Maskenpflicht endet fast zur Gänze, aber in den riesigen Fußballstadien im Freien dürfen Zuschauer nicht einmal mit Abstand sitzen, obwohl dort an sich gar keine Ansteckungsgefahr gegeben ist. Wenn Gesundheitsminister Anschober nun Gespräche mit der Bundesliga angekündigt hat, ist das viel zu wenig! Denn wie wir aus Erfahrung wissen, zerredet diese Regierung jedes Thema, bis Wochen und Monate vergangen sind und ein enormer wirtschaftlicher und sportlicher Schaden entstanden ist. Die Bundesregierung widerspricht sich am laufenden Band selbst und schadet damit Wirtschaft, Arbeitsmarkt und wie in diesem Fall dem Sport. Auch unsere erfolgreichen Kärntner Vereine WAC und Austria Klagenfurt und ihre treuen Fans haben sich diesen Fußball vor völlig leeren Kulissen nicht verdient“, erklärt FPÖ-Chef Darmann in einer Reaktion.

