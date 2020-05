Schieder kritisiert Blümel: Europäischen Wiederaufbau nicht unnötig verzögern!

Europa braucht schnelle Hilfsbereitschaft statt geiziger Kleinstaaterei

Wien (OTS/SK) - Mit heftiger Kritik reagiert der SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder auf die Ankündigungen von Finanzminister Blümel im heutigen Ö1 „Journal zu Gast“: "Der Vorschlag der EU-Kommission zum Wiederaufbaufonds ist erst ein paar Tage alt und der Finanzminister fällt schon wieder in ganz alte Muster zurück. Wer sich jetzt wieder auf Prozentstellen einzementiert und monatelang hin- und her verhandeln will, hat offenbar den Ernst der Lage überhaupt nicht verstanden. Es ist eine historische Aufgabe für die EU, den Wiederaufbau nach der Corona-Krise zu meistern. Dafür braucht es große Visionen und schnelle Hilfsbereitschaft statt geiziger Kleinstaaterei. Es wäre ein großer Fehler, wenn die türkis-grüne Regierung diese große Chance für ganz Europa nicht wahrnehmen will. Mit 750 Milliarden ist der Fonds für den Anfang an gut ausgestattet, auch wenn es schlussendlich eher mehr Mittel brauchen wird. Das sollte auch Herr Blümel schnell erkennen, sonst läuft Österreich Gefahr, eine sechsfache Nullnummer auf EU-Ebene zu werden." (Schluss) ls

