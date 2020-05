Wien: 170.000 Zuseher bei Livestream-Messen mit Kardinal Schönborn

Aufwendige Übertragung der Frühmessen aus der Andreaskapelle im Erzbischöflichen Palais vorerst beendet, aber Überlegungen über Fortsetzung in anderer Form - Schönborn: "Überwältigt, dass so viele Menschen von zu Hause daran teilgenommen haben"

Wien (KAP) - Samstagfrüh hat der vorläufig letzte Livestream aus der Andreaskapelle im Wiener Erzbischöflichen Palais mit Kardinal Christoph Schönborn und Weihbischof Stephan Turnovszky stattgefunden. Aus der Not geboren, habe sich in zehn Wochen eine richtige Feiergemeinschaft entwickelt, wie die Erzdiözese Wien in einer Aussendung mitteilte. "Mehr als 10 Wochen lang wurden fast täglich die Frühmessen, die ich mit meiner Hausgemeinschaft in der Andreaskapelle feiere, über den Livestream-Kanal der Erzdiözese Wien und den ORF III übertragen. Es hat mich überwältigt, dass so viele Menschen von zu Hause daran teilgenommen haben", so Kardinal Christoph Schönborn. Beim letzten Gottesdienst bat der Wiener Erzbischof, "dass wir in unserem Land eine Stärkung des Glaubens erleben durch die Kraft des Heiligen Geistes".

Insgesamt wurden 62 Gottesdienste übertragen und rund 170.000 Zuseher erreicht, wie die Erzdiözese mitteilte. Ein Team von 21 Personen sorgte für den reibungslosen Ablauf der Morgenmessen. Dazu kämen noch 50 Personen, die die Telefonhotline, die extra für Gespräche nach den Gottesdiensten eingerichtet wurde, betreut haben. Sieben der 62 Livestreams wurden zusätzlich mit Gebärdendolmetsch gesendet, um auch Gehörlosen eine Teilhabe zu ermöglichen.

Die Initiative war von Kardinal Schönborn persönlich ausgegangen. Nachdem es in Österreich am 15. März zum Lockdown gekommen war, wurde auf den ausdrücklichen Wunsch des Kardinals innerhalb von zwei Tagen ein Team auf die Beine gestellt, um Livestreams aus der Andreaskapelle zu senden.

Kardinal Christoph Schönborn hatte dieser Tage im Kathpress-Interview bereits angekündigt, dass er über eine Fortsetzung der Übertragungen der Gottesdienste aus der Bischofskapelle nachdenke, allerdings in einer nicht mehr so aufwendigen Form. Diözesansprecher Michael Prüller bestätigte am Samstag gegenüber Kathpress entsprechende Überlegungen, für Details sei es aber noch zu früh.

"Etwas Einmaliges entstanden"

"Die unzähligen berührenden Rückmeldungen haben mir gezeigt, dass hier etwas ganz Einmaliges entstanden ist", so Kardinal Schönborn in der Aussendung der Erzdiözese: "Viele Menschen haben sich jeden Morgen auf die Frühmesse gefreut, sie haben Trost und Hoffnung erfahren. Auch wenn ich Sie nicht sehen konnte und nicht weiß, wer im Einzelnen daran teilgenommen hat, war doch eine Gemeinschaft, eine tiefe Verbundenheit im Gebet spürbar.

Alle Predigten der Gottesdienste können weiter auf dem YouTube Channel der Erzdiözese Wien aufgerufen und angesehen werden.

(https://www.youtube.com/c/Erzdi%C3%B6zeseWien)

